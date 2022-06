Territorio fun

sábado 18 de junio de 2022 | 1:30hs.

Las más pedidas

La triple T - Tini Abrazándonos Abel Pintos; Fran Valenzuela Hasta los dientes - Camila Cabello; María Becerra Hablando de love - Tiago PZK As it was - Harry Styles Plan A - Paulo Londra Marte - Sofía Reyes; María Becerra Mon amour - Aitana; Zzoilo Bam bam - Camila Cabello; Ed Sheeran Bailé con mi ex - Becky G

Lautaro y Belén compartieron una agradable salida nocturna.

Macarena y Nicolás salieron a distenderse en la Costanera posadeña.

Héctor, Mariana, Fiorela y Julián festejando el ascenso.

Daiana y Evelin disfrutando de una salida nocturna.

La hora del cuento llegó a Tik Tok

Muchas personas son amantes de las historias personales de otros, los relatos de, anécdotas, experiencias o inclusive algunas tragedias, suelen captar mucho la atención aun cuando no tiene nada que ver con su vida personal. Esto es algo que suele presentarse muy seguido en Tik Tok bajo el nombre de “Story time” con la que los usuarios cuentan sus mejores o peores anécdotas. Bajo este nombre se relatan diversos acontecimientos y suelen ser lo de mayor contenido en la red social del momento, muchos usuarios lo dividen en partes o cuentan en un minuto una gran historia que logra captar gran audiencia. El mundo de los cuentos también llegó a las redes sociales. Los temas son tan variados como el contenido de la plataforma en sí, y esta sección de story time llega a los 190 billones de visualizaciones cada semana.

Confirman que la segunda entrega de Dragon’s Dogma está en desarrollo

La empresa japonesa Capcom confirmó el desarrollo de Dragon’s Dogma II. La franquicia épica y de fantasía de la compañía celebra 10 años y lo ha hecho de la mejor manera posible.



El evento del 10.° aniversario de Dragon's Dogma se desarrolló en su mayoría con Hideaki Itsuno, responsable de la franquicia y también el héroe que salvó Devil May Cry, contando parte de su historia en la industria de los videojuegos y el origen de esta IP de rol y fantasía.



Aunque todavía no hay ventana de lanzamiento ni más detalles, Capcom informó que Dragon's Dogma II se desarrolla en el motor RE Engine, mismo que es usado en las entregas recientes de Resident Evil y Devil May Cry.