En busca del primer chico

sábado 18 de junio de 2022 | 6:05hs.

La Picada y Guaraní empezarán a desandar esta tarde el camino hacia la corona de la Liga Posadeña. El Tren del Oeste y la Franja jugarán el primer chico de la finalísima del torneo Apertura, que se definirá en Villa Sarita.



Desde las 15.30 y con el arbitraje de Lucas Suárez, La Picada será local en su cancha de Villa Cabello ante Guaraní, en un duelo que promete ser peleado y vibrante.



El Tren del Oeste consiguió dejar en el camino a Mitre en las semifinales, tras derrotarlo en el oeste posadeño y empatar en cancha del Auriazul. Ese triunfo, sumado al pase de Guaraní a la definición, le dio a La Picada, además, la clasificación al próximo torneo Regional.



Como la Franja ya tiene asegurada su plaza por contar con la licencia del Consejo Federal, los de Villa Cabello ocuparán la primera plaza, mientras que Mitre y Sporting, perdedores de las semifinales, se medirán para ver quién se queda con el segundo pasaje.



Guaraní llega a la definición como el gran candidato. Tanto por historia como por el actual plantel, los de Villa Sarita figuran como favoritos en las apuestas, aunque La Picada no pretende ser solamente un actor de reparto y luchará con sus armas por un nuevo título.



De hecho, el Tren del Oeste dejó en claro entre semana que puede hacerse fuerte tanto en casa como de visitante. Ante Mitre, los de Villa Cabello sufrieron más de la cuenta, pero supieron defender con uñas y dientes la ventaja del primer partido, para quedarse con el pasaje a la final del Apertura.



La historia para Guaraní fue diferente. Fue primero en su grupo, dejó en el camino a Corpus por un contundente 13-0 en el global y eliminó a Sporting, con el que igualó en Santo Pipó y al que derrotó 2-0 en Villa Sarita.



La Franja, el equipo más ganador de la Liga Posadeña, quiere gritar campeón tras 8 años. La última vez que festejó fue en el Apertura 2014, cuando venció en la definición a Candelaria. Por su parte, La Picada se coronó por última vez en 2016, cuando ganó el torneo Clausura ante Brown y el torneo Oficial frente a Mitre.



Por otra parte, Mitre y Sporting acordaron que el partido que definirá el segundo pasaje al torneo Regional se jugará el miércoles por la noche en cancha de Crucero. Si bien aún no se confirmó el horario, sería a las 21.



De no haber un ganador en los 90 minutos, la clasificación se definirá por penales. Mitre o Sporting acompañarán a La Picada por la Liga Posadeña, mientras que Guaraní ya está clasificado al Regional por tener licencia. Además, habrá otro equipo misionero, que será el campeón del torneo Provincial de la Federación Misionera.

La Picada igualó con Mitre en Rocamora y se metió en la definición. Foto: Federico Gross