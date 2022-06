Jenny Williams, boda sustentable y nueva propuesta laboral en la TV argentina

sábado 18 de junio de 2022 | 6:00hs.

“Fue una ceremonia mágica, hermosa...”. Jenny Williams habla con mucha emoción de la boda que acaba de concretar en Tulum, México con Ignacio Arzuaga, o “Mochi”, como a ella le gusta apodarlo. En realidad, habían pasado por el Registro Civil en abril del año pasado en Buenos Aires -a donde ahora volvió para filmar la serie Madame Requin-, pero la idea de hacer una ceremonia allá estaba latente desde hacía tiempo. Porque no es un lugar más para ellos: tiene un significado muy especial para el flamante matrimonio.



Es que, en pleno ascenso de su carrera -había integrado los elencos de Atracción x4, Casi Ángeles, Botineras e incluso estuvo nominada en los Martín Fierro como revelación por su participación en Graduados -, la actriz admite que, casi de un día para el otro, y de forma inesperada, le dejaron de llegar ofertas laborales en el país. “De repente no me llamaron más para trabajar. Traté de moverme, pero las oportunidades no se daban y me empecé a bajonear mucho. Entonces necesité irme”, confiesa. Así, en 2016 el destino la llevó a la Ciudad de México, donde trabajó un tiempo para Televisa, pero luego eligió instalarse en Playa del Carmen, donde se dedicó a cantar en bares y luego, en un hotel de primera categoría.



El 6 de mayo finalmente concretaron la tan ansiada ceremonia. “Fue hermosa, con un chamán, mi familia, mis amigos...Fue en una laguna con agua cristalina, una especie de beach club chiquito, privado. Ahí hicimos la ceremonia, bien íntima, y después hicimos una fiesta en otro lugar, en medio de la jungla”, revela. “Fue una ceremonia maya, donde cada punto cardinal tiene un guía, y se le pide bendición a la tierra. Es algo en relación a los ancestros y a la naturaleza”, detalla.



Y revela el especial vestido que eligió para la ocasión: “Me lo hizo una diseñadora de California. Es sustentable, está hecho por tejedoras y fue de pago ético, se le llama ethical-sustentability. Es gente que trabaja y se le paga por lo que vale su trabajo. Está hecho en Bali y es todo tejido a mano”.



Lo cierto es que, apenas se concretó la ceremonia, Jenny tuvo que volver rápidamente a la Argentina. Porque, afortunadamente, y después de años de estar alejada de la actuación, le llegó la oferta laboral que tanto esperaba. “Estoy haciendo una serie que se llama Madame Requin, es una producción de 3C Films, y es un personaje súper desafiante porque me corrió de ese lugar de ´niña bien´, es bastante jugado”, cuenta entusiasmada sobre el proyecto que la trajo por un mes y medio al país. Mientras tanto, continúa con su trabajo como creadora de contenido para las redes sociales de un reconocido grupo hotelero mexicano. “Estoy viviendo como un sueño, haciendo todo lo que me gusta”, cierra feliz.