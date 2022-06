Una visitante muy especial en la pista de Montreal que asustó a los pilotos

Este viernes, el trazado canadiense Gilles Villeneuve, formó parte de los entrenamientos libres para las pruebas de este sábado, que determinará la parrilla de salida para el GP de Canadá.



Sin embargo, en una de las vueltas de las P1, los españoles Carlos Sainz (Ferrari) y Fernando Alonso (Alpine) salieron de una curva cuando una marmota que dejó a todos atónitos, incluso a los comentaristas de la prueba.

