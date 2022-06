Tras la sorpresiva suba del gasoil advierten que en julio existiría otro incremento

viernes 17 de junio de 2022 | 10:50hs.

En la jornada de ayer se aplicó un cuarto incremento en los valores del gasoil, particularmente, en lo que va del año. Cabe recordar que hasta el 2 de febrero, los precios permanecieron congelados y al día siguiente aumentaron entre el 13% y 20%.

Si se compara con los precios que arrancó el gasoil este 2022, el diesel pasó de 87,90 a 146,80 pesos, 58,90 más caro, sufriendo un incremento del 67% en apenas cinco meses. Y en el caso del Infinia diesel, empezó con un valor de 104,90 y ahora está 201 pesos en los surtidores posadeños, por lo que aumentó 96,1 pesos de enero a lo que va de junio, un 91,61%.

Las naftas súper e Infinia no sufrieron modificaciones, al no estar alcanzados en la decisión que dispuso ayer Nación.

Faruk Jalaf, presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio y Afines del Nordeste (Cesane), dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 y refirió: “El aumento no es superior en Misiones, estamos casi que en igualdad de condiciones con el resto, acá hay lugares que ha subido el 17% y hasta el 20%. He estado haciendo un sondeo de todas las provincias y hay lugares que no habían recibido el aumento de la semana pasada del 2 y medio entonces parece que le incluyeron el total pero Misiones tiene uno de los precios más caros y más especialmente en el interior”.

“Esto no lo esperábamos ya inmediatamente, lo esperábamos el lunes o el martes e inclusive se esperaba después que empezaron a hacer el corte con un 12,5% de biodiesel, pero se anticiparon por el fin de semana largo”, aclaró.

Jalaf agregó que esta situación no ayuda a las estaciones de servicio ya que estas sólo reciben un 8 por ciento del margen, “ese incremento es para las petroleras y el Estado”.

Foto: Sebastián Velozo.

Escasez

“Nosotros tenemos faltantes pero comparado con el incremento regional nosotros estamos lejos de los países vecinos y ahora con este precio se ha acercado pero en Brasil y Paraguay está a 260 o 270 pesos el litro de gasoil y estamos acercándonos”, detalló el presidente de la Cesane.

Jalaf dijo que esto sucedió porque les han permitido a las petroleras el mayor corte con biodiesel que es más caro “y encima les han dado la posibilidad de importar sin impuestos gasoil del exterior para poder compensar el faltante, pero la solución no es inmediata, va a seguir por lo menos hasta fin de este mes”.

“El faltante existe y es por la guerra y por eso de que van a importar ya desde mañana no es real pero creemos que se va a ir solucionando de forma gradual”, expresó.

Finalmente el titular de la Cámara de Estaciones de servicio destacó que este mes no se esperan nuevos incrementos pero que en los comienzos del mes que viene puede ser que se vayan actualizando mensualmente los valores y exista otra suba.