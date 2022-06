Hubo marchas y caos de tránsito en la ciudad de Buenos Aires

viernes 17 de junio de 2022 | 6:02hs.

La Ciudad de Buenos Aires vivió ayer un nuevo día agitado marcado por marchas y cortes de calles impulsados por la Unidad Piquetera, en reclamo de más alimentos y programas sociales.

Los manifestantes se movilizaron hacia el ministerio de Desarrollo Social, lo que provocó un corte total de tránsito sobre la 9 de Julio que afectó la circulación del Metrobus. La concentración comenzó alrededor de las 8 de la mañana y generó inconvenientes en el tránsito.

Luego de más de 10 horas de protesta, Eduardo Belliboni, el líder del Polo Obrero, dijo ante la prensa que las organizaciones piqueteras declararon “el estado de alerta máxima” y adelantó que el próximo miércoles los referentes mantendrán una reunión con el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta.

El miércoles, según aseguraron los referentes de los movimientos sociales, no habrá movilizaciones. Pero advirtieron que, en caso de no llegar a un acuerdo, volverán a las calles al día siguiente: “Si no hay respuesta del gobierno habrá acampe en todo el país”.