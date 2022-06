Hernán Drago sueña con vivir en Bariloche

viernes 17 de junio de 2022 | 6:00hs.

Hernán Drago contó en una entrevista con la revista Gente, que es un amante de los deportes al aire libre y de la naturaleza. Y se animó a confesar un sueño que “decretó” cumplirlo en unos años.

“Hace casi 30 años cuando me fui de viaje de egresados a Bariloche me enamoré del lugar y hace 25 años decreté que voy a ir a vivir ahí”, comenzó explicando el modelo y conductor de TV. Y detalló porqué aún no lo hizo.

“Todavía no lo hice por mis hijos (Luka y Lola), quiero estar cerca de ellos ahora asi que será cuando las edades de ellos me lo permitan. Yo creo que será en siete años, aproximadamente. Me imagino ahí, caminando por el bosque, cerca del lago y siento una gran felicidad”, aseguró.

Tanto Luka como Lola conocen su proyecto y lo apoyan. “Lo respetan, saben que es mi deseo desde hace años. Ellos, a esa altura, ya tendrán su vida. Pensá que Luka va a tener 25 años y Lola 23 en 7 años... !No van a querer saber nada conmigo ya! (se ríe). Saben que soy un padre presente y que los voy a recibir en mi cabaña con mucho amor siempre”.