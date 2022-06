Micros con mayor demanda debido al cierre del aeropuerto en Posadas

jueves 16 de junio de 2022 | 11:29hs.

Desde ayer, martes, la Terminal de Ómnibus capitalina comenzó a sentir un intenso movimiento en los andenes, con la llegada de los primeros turistas y el retorno de misioneros a la provincia para pasar el fin de semana XL.

Según consignaron desde las empresas, esperan que para hoy y mañana el movimiento de gente sea aún mayor.

Luis Fiege, administrador de la Terminal de Posadas, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva: “Estamos con mucho movimiento y durará mientras dure el cierre del aeropuerto. Salen micro entre las 6 y las 20 prácticamente cada hora. Además de las líneas regulares se van a agregar otros micros si es que la situación lo demanda”.

"La gente que va a utilizar ese trayecto de Posadas e Iguazú es la que compró su pasaje con anticipación y ya no puede cancelar pero otras personas elegirán el colectivo para hacer más fácil el viaje. Además se analizan otras posibilidades de hacer el trayecto en caso de cortes de ruta”, refirió.

Fiege agregó que aún se consiguen pasajes, “se han agotado de las lineas regulares y se van agregando refuerzos pero yo creo ¿que se va a sentir un poco el hecho de que los aviones no bajen al aeropuerto de Posadas”

Falta de gasoil

El responsable de la terminal comentó que continúan los problemas en relación con la falta de combustible pero no presentan inconvenientes, “todavía no se ha suspendido ninguna frecuencia, todos los servicios públicos acá están funcionando con normalidad, seguramente deben tener dificultad para conseguir, pero no se ha cancelado ni un servicio por falta de combustible”, finalizó.