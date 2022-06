Hizo foco en la naturaleza y se reinventó

jueves 16 de junio de 2022 | 5:30hs.

La pandemia de coronavirus marcó un antes y un después. Muchas personas que quedaron sin poder trabajar debieron buscar alternativas para salir adelante, reinventarse, y con el paso del tiempo, ese nuevo emprendimiento se fortaleció. Sumaron así un nuevo oficio, una nueva entrada económica.

Este es el caso de Alex Névoli (57), oriundo de la localidad de Lomas de Zamora, Buenos Aires, y que actualmente reside en la ciudad de Jardín América. La cuarentena estricta lo dejó sin poder ejercer su profesión, fotógrafo de eventos sociales. Por ende, se dedicó a hacer cuadros con sus fotografías de paisajes como para conseguir su sustento económico.

Él mismo fabrica los marcos, encuadra sus fotos, vende sus obras por redes sociales y hasta recibió ofertas para abrir talleres en Paraguay y Corrientes.

“Cuando se decretó la pandemia, yo salía de estar internado en Puerto Rico por ser diabético, estaba contento como para volver a los eventos y después me encuentro con que debía permanecer encerrado”, empezó contando a El Territorio.

Alex Névoli, oriundo de Lomas de Zamora, se radicó en Jardín América en 2016, y desde su arte y oficio busca difundir la belleza natural de la región.

A raíz de ello, trató de complementar la fotografía de eventos sociales con una nueva actividad dentro de su rubro: “La situación para los fotógrafos fue fatal, hablé con dos amigos de Buenos Aires que sugirieron mandarme plata, pero yo no quise, yo buscaba hacer algo sin alejarme de mi profesión y que me permita vivir hasta que dicha realidad termine”, expuso y añadió: “Empecé a realizar cuadros y me sirvieron, porque, como dicen, ‘las ideas caminan’ y al día siguiente, una señora clienta de mis fotos golpea la puerta de mi casa y me pide cuatro cuadros grandes para regalar a sus hermanos, por lo que miré al cielo y dije a Dios: ‘No te olvidaste de los pelados’”.

Misionero por adopción

Névoli nació en Buenos Aires y se radicó en Misiones hace seis años. “Yo allá trabajaba en un banco mientras que estudiaba fotografía en Avellaneda, y si bien mi economía era buena, yo era profundamente infeliz, veía a la gente quebrar con la crisis del 2001, por lo que decidí dejar mi trabajo en la entidad bancaria y dedicarme solamente a la fotografía”.

Continuó comentando sobre la historia de su vida: “En 2011 descubrí Jardín América por una exposición de autos clásicos, a raíz de conocer a alguien que vivía acá. Volví a Lomas de Zamora, me di cuenta que no podía continuar más por la situación social y entre las distintas ciudades que coloqué en la balanza, quedaba escrito cada vez más grande Jardín América, hasta que llegué para quedarme en agosto del 2016”.

“Soy misionero por adopción y siento que Jardín América es mi lugar”, subrayó.

Névoli en su estudio, trabajando en uno de sus cuadros. Fotos: Esteban González

Hoy en día complementa sus dos pasiones y lo plasma a diario en su labor cotidiana. “Ahora, en cuanto a fotografía, hago sociales y vida salvaje, naturaleza, y por otro lado, confecciono marcos y cuadros de forma artesanal”, precisó.

Con respecto a su primera pasión, se explayó: “La fotografía tiene dos fuentes principales que la alimentan, por un lado, el conocimiento técnico y luego la impronta artística, y creo que uno se dedica no por la economía, sino por el sentimiento, con la búsqueda constante de una mejor toma y que sea única”.

Incluso expresó: “Como cada sentimiento que estuvo cortado por la pandemia, uno agradece el poder volver a ejercerlo. Yo tuve la suerte de poder complementar con algo muy afín y poder realizarlo me mantuvo vivo durante las restricciones y hoy al final del camino, miro que me quedó algo nuevo”.

Redescubrir la naturaleza

Su pasión por los paisajes la empezó a sentir en la tierra colorada ya que buscaba el momento en tiempos de cuarentena para sacar fotos al aire libre.

“Con esto gané mucho en cuanto a descubrir y amar más la naturaleza aunque haya perdido en lo económico, en esas escapadas que uno se daba para salir a comprar, me iba a los teales o a los pinales, volvía con una foto y me sentía mejor, con esa sensación de agarrar la cámara, mirar 30 mariposas y hay una que decís ‘esta va a ser mi obra’, la llevás a un cuadro y cuando se logra el producto final. No tiene paralelismo con lo material, sino que la satisfacción está cuando el cliente te agradece por el trabajo hecho y ese es el mejor pago, el resto es una parte económica, porque se pone un número para vivir”.

En referencia a su actividad y hablando de lo que le llena el alma, Névoli manifestó: “Podés estar cerca de la familia, ya que te buscan para estar en los momentos importantes de la vida, como el primer añito de un niño, luego por la llegada de su hermanito, su bautismo, o los 70 de la abuela. En fin, eso no tiene precio, simplemente te hace feliz”.

El fotógrafo relató que por el Día del Padre está obteniendo buenas ventas.

Y sobre sus proyectos adelantó que se encuentra armando una exposición de sus obras: “La idea es mostrar lo bella que es la zona Centro de Misiones. Cuando salís de Misiones no se tiene ni idea de la belleza y la abundancia de naturaleza que hay en cada rincón; afuera de la provincia por ahí está la idea de la Costanera de Posadas, Cataratas y el Moconá, que son lugares muy preciosos, pero también acá tenemos mucha naturaleza y mostrar eso en una exposición de 150 a 180 cuadros podría ayudar a potenciar a la región turísticamente, eso me encantaría”.

Névoli publica parte de su trabajo en su página de Facebook y tiene su estudio en Jardín América, donde expone algunas de sus obras.