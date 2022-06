Desacelera la venta de autos usados y se priorizan los de menor consumo

jueves 16 de junio de 2022 | 6:04hs.

Desde la Cámara de Comercio Automotor (CCA) se advirtió recientemente que el volumen de ventas de vehículos se viene reduciendo y se proyecta una menor actividad para los próximos meses. A nivel local, también se coincidió en que si bien todavía se hacen operaciones, el interés de compra se muestra en baja.

Según los registros de la CCA en mayo pasado se transfirieron 2.096 autos, una mejora del 26,95% frente a mayo del 2021 cuando se habían transferido 1651 vehículos. Si los registros se comparan contra abril de 2022 la mejora es de un 6,78% ya que se habían vendido 1963 coches. En tanto en los primeros cinco meses de este año, se acumuló un total de 10053 ventas, una suba del 3,63% con respecto a igual período de 2021 cuando se sumaron 9089.

Frente a la actividad actual de ventas, los comerciantes misioneros apuntaron a que hay menos operaciones y se buscan modelos económicos así como ahorradores de combustible. Una clara señal de la incidencia del costo del combustible en la movilidad.

“Toda la economía está muy parada, la gente no tiene la plata o no le alcanza para poder renovar sus autos. Nuestro sector seguramente no es muy imprescindible y se ve postergado en estos tiempos. El tema hoy es que alcance para comer y para un poco de salud, para el resto no hay plata. Realmente estamos viviendo un período muy restringido de circulación de efectivo, así que también nuestro negocio está sufriendo el parate que se está sintiendo en la mayoría de los sectores”, consideró Ramón Alcaraz, comerciante y propietario de agencias de autos en la capital provincial.

Apuntó en referencia a la valuación de los modelos más vendidos que “la venta está muy limitada y se buscan modelos que valen desde 1 millón hasta los dos millones de pesos. La venta de autos de alta gama está inactiva. Estamos padeciendo momentos críticos porque tampoco hay producción de autos 0km. Escasean también los autos cercanos al nuevo”, evaluó.

Analizó también que más notoriamente hay interesados que buscan adquirir un auto que les signifique un mantenimiento económico. Así apuntó como virtudes que el modelo tenga buena reposición de repuestos y que tenga un bajo consumo de combustible. “La gente apunta a comprar un auto usado que sea fácil de reparar, hay marcas nacionales que tienen todavía cierta ventaja en relación a otras marcas que se producen fuera del país. Hoy el tema combustible es un tema complicado, para los autos diesel se ha encarecido y complicado mucho. Para los autos nafteros también, la gente repara mucho en el nivel de consumo. Hoy abunda la gente que busca autos más compactos de motor, con un consumo de nafta bastante bajo”.

Por su parte Fabián Malarczuk, comerciante y presidente de la Cámara de Comercio Automotor filial Misiones consideró que Misiones sigue la tendencia nacional a una reducción de la actividad. “En Misiones está sucediendo lo mismo que en el país, una baja en ventas. Igualmente la gente que hace un análisis se da cuenta que la compra de un auto es una excelente inversión porque mes a mes aumenta un 4 y 5%. Cuando la gente compra un auto y pasan seis meses ve que el precio de su auto creció. Es un fenómeno que se está dando muchísimo, con la gente que tiene unos pesos, lo que hace es sacarse de encima los pesos y tratan de adquirir un bien. Está pasando con los autos pero también con los materiales de construcción y otros tipos de bienes. Lo bueno de la inversión con el vehículo es que se compra y se lo disfruta, el que hace una inversión en dólares tiene que esperar que el dinero suba. Es más o menos el panorama que está sucediendo”, explicó a El Territorio.

En cuanto a los modelos que se buscan apuntó: “Hay dos tipos de vehículos buscados: los seminuevos de 2020 o 2021, son buscados por la gente que esperaba un cero kilómetro y ahora prefiere pagar un precio similar pero ya disponer del vehículo. Después está la gente que busca los vehículos de cerca del millón de pesos. Se buscan mucho pero en realidad son muy difíciles de conseguir, al menos los que están en buen estado. Son vehículos que hay que mirar bien cómo está la mecánica, el aire acondicionado. Hay que evaluarlos bien porque de lo contrario requerirá muchos arreglos y el precio puede llegar a dispararse”, explicó.



“Un sector agonizante”

En mayo se comercializaron en Argentina 138.552 vehículos usados, una suba del 42,5% comparado con igual mes de 2021 (97.226 unidades). Pero se advirtió que el crecimiento se reduce si los números se comparan con abril 2022 (130.364 vehículos), mostrando una suba que llega al 6,28%. En tanto, en los primeros cinco meses del año se vendieron 648.575 unidades, una suba del 1,31% comparado con igual período de 2021 (640.208 vehículos). “La suba de las ventas de autos usados en mayo no la podemos tomar como crecimiento porque venimos disminuyendo los volúmenes año tras año. Es solo un índice que esperamos que vuelva a crecer en forma continua y considerable”, dijo Alberto Príncipe, presidente de la Cámara del Comercio Automotor.

“Hoy nos encontramos con un sector agonizante, que está usando toda su experiencia e imaginación para reinventarse a las nuevas formas de venta y no llegar al extremo de volver a achicar sus estructuras haciendo peligrar los puestos de trabajo”, expresó el directivo. “Sabemos de la voluntad del gobierno para que esto no suceda, pero no vislumbramos a corto plazo un cambio importante en la medida que la situación macroeconómica del país no mejore”, mencionó Príncipe.





