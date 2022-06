Boca superó a Tigre en un festival de goles

miércoles 15 de junio de 2022 | 23:38hs.

Luego de la caída en Santiago del Estero, Boca necesitaba una victoria para volver a sonreír y lo logró. El Xeneize le ganó 5-3 a Tigre por la tercera fecha de la Liga Profesional de Fútbol en la Bombonera y con el arbitraje de Jorge Baliño. Con este resultado, los de la Ribera subieron a la sexta posición del certamen con 6 puntos conseguidos, mientras que los de Victoria caen a la decimotercera plaza, con 4 unidades registradas.

En los primeros minutos del primer tiempo, el conjunto de Sebastián Battaglia fue protagonista, dominó la posesión de la pelota y por ello a tan sólo 10 minutos del pitazo inicial, Darío Benedetto recibió un preciso de Sebastián Villa, le ganó en las alturas al lateral izquierdo del Matador y con un gran cabezazo dibujó el primero de los locales en el marcador. A partir del tanto, los de Victoria fueron a buscar la igualdad y si bien Pol Fernández tuvo el segundo grito del Xeneize y el palo se lo negó, al minuto 33 Cristian Zabala logró estampar la igualdad: el Matador ejecutó un lateral de forma veloz, el volante fue el receptor, decidió disparar a los tres palos, su remate se desvió en Nicolás Figal y superó a Agustín Rossi que nada pudo hacer.

Ya en el complemento y en una ráfaga, los de Brandsen 805 se adelantaron en el marcador y estiraron la diferencia. Al minuto ocho, Aaron Molinas desbordó, arrojó un centro rasante para la aparición de Exequiel Zeballos en soledad por el otro lado y el extremo controló y de zurda infló la red. Luego, tres minutos más tarde, Frank Fabra puso el tercero cuando quiso tirar un centro y un defensor del Matador la mando a guardar en su intento por despejarla.

No obstante, los de Diego Martínez no se iban a dar por muertos. Al minuto 20 de la segunda mitad y tras dos cabezazos, Mateo Retegui concretó el tercer testazo y descontó. Sin embargo, Boca sacó a relucir una vez más toda la jerarquía que existe en sus jugadores. A los 28 minutos, el Changuito Zeballos fue habilitado por Pol Fernández y con muchos metros por recorrer el santiaguino no perdonó. Posteriormente, a los 31, Benedetto aprovechó un blooper de la última línea de del Matador en salida y puso el quinto. De todas formas, el partido tenía más emociones por ofrecer. Al minuto 41, y a instancias del VAR, Jorge Baliño marcó la pena máxima para los de Victoria, Mateo Retegui se hizo cargo y no perdonó.