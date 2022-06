Subas del 40% en el asado y variadas opciones para regalar en el Día del Padre

miércoles 15 de junio de 2022 | 4:00hs.

Los días festivos son clave para el comercio. La excusa para comprar un regalito, organizar un almuerzo o salir se convierten en oportunidades para los emprendedores que buscan vender sus productos.

El Día del Padre es una de estas fechas importantes para los comerciantes y en la ciudad de Posadas ya se puede ver un importante movimiento. En los diferentes locales se puede ver a las familias consultando precios y ofertas, principalmente teniendo en cuenta la situación económica, donde los gastos fijos van en detrimento de los ingresos mensuales. Por eso, los combos y la presentación de variadas opciones de pago, promueven la compra local y ayudan al movimiento de dinero interno.

En tanto, los programas de estímulo al consumo, como el Ahora Papá, se presentan como opciones recomendadas y muy utilizadas por los clientes que buscan un presente. A esto se suma, además, el cobro del aguinaldo estatal este fin de semana, lo que genera un panorama ideal para los comerciantes, que aguardan esperanzados una reactivación.

El asado del domingo

Una tradición es que el Día del Padre se almuerce el típico asadito, aunque este año los precios se elevan bastante en comparación a años anteriores. En ese sentido, muchas familias se preparan para los agasajos por el Día del Padre y ya las carnicerías registran reservas para realizar el clásico asado argentino.

Alejandro Brys, de Abasto y Carnicerías Luciano, dialogó con el programa Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7 y destacó que “un asado para cuatro personas que generalmente se calcula en dos kilos de costilla, un kilo de vacío y unos cuatro choricitos estamos hablando de un gasto de entre 3.500 y 4.000 pesos más o menos”.

“En particular lo que más se solicita es la costilla con hueso, pero ya es una cuestión de gusto de cada persona. Quien generalmente no escatima mucho en el precio lo que busca es más la calidad”, agregó.

Además indicó que los precios han sufrido aumentos respecto del año pasado. “Con respecto al Día del Padre del año pasado estamos hablando ya de un 30 o 40 por ciento, pero no hubo mucha disminución en la venta, ni aumento, está estable aunque no es una venta regular en el mes”. En tanto, anticipó que ya están trabajando con reservas “por una cuestión de que los frigoríficos para fechas especiales muchas veces no dan abasto”.

Ofertas y opciones

Los comercios preparan diferentes propuestas para agasajar a los padres. Desde ropa hasta objetos personalizados, la gama de opciones es amplia y para todos los bolsillos. Un clásico es el vino y al respecto, Juan Pablo García Cortés, propietario de la vinoteca Vinomio Argentina, manifestó que desde 600 pesos se puede conseguir un muy buen vino para obsequiar.

“Tenemos las cajas de clopwines que vienen cuatro malbec o cuatro cabernet sauvignon, son vinos reserva. Después tenemos la caja selección de clopwines que vienen con tres que son blend 2015 que tiene malbec, cabernet sauvignon y cabernet franc”, dijo en diálogo con El Territorio.

Asimismo, agregó que hay opciones de la bodega Malabarista, “que viene un malabarista pequeños ensayos, que son pocas botellas las que vienen, hacen 1.700 botellas y puede ser ancellota bonarda o blend y con el malabarista reserva. Y después tenemos una opción con una bolsa ecológica de vinomio que viene con un bendito pecado malbec, un bendito pecado cabernet sauvignon, un aceite de oliva y un pasta de aceitunas”.

Además, indicó que “quien se acerque a elegir el regalo tiene muchas opciones, desde un vino con una copa; siempre tratamos de adaptar al presupuesto de la persona ya que el vino es sumamente económico, no hay que invertir mucho para el regalo. Nuestra premisa es que lo más importante no es el paquete sino invertir en un buen vino que va a ser un regalo más distinguido”.

En tanto, Mauricio Sommer, de Sommer Deportes, contó que “nuestro fuerte siempre es el calzado, las zapatillas para caminar, correr, distintos deportes. Es un día muy fuerte en ventas”.

“Hoy está complicado buscar los productos para los clientes. Tenés remeras térmicas desde los 3.000 pesos por ejemplo, zapatillas desde 6.000, además de las promociones del Ahora Misiones”, dijo.

Por su parte, Paola Prado, de Estilos Sublimados Misiones, contó que “estamos hace unos dos años trabajando en el rubro y para este día del padre vemos que lo que más resalta son los sets de asado, con estuche personalizado, que viene con el plato de algarrobo, los cubiertos, y un llavero personalizado”.

“Después tenemos materos, gorras, remeras personalizadas, con la temática del día del padre, ya sea frases, fotos, imágenes, lo que desea el cliente lo hacemos”, apuntó.

Y remarcó que “a partir de los 1.000 pesos se puede hacer un buen regalo a papá, como son los bolsos materos”.



Ahora Papá: vigente el viernes y sábado

Como fomento al consumo, este viernes 17 y sábado 18 de junio estará vigente el programa provincial Ahora Papá, con financiación sin interés y reintegros del 20% en comercios misioneros o del 15% en comercios con base fuera de la provincia con tarjetas de crédito en los comercios adheridos.

Además, los consumidores podrán beneficiarse al hacer compras con sus tarjetas de crédito Visa, Mastercard y American Express del Banco Macro con un límite financiable de $70.000 y tope de reintegro de $5.500.

El costo financiero de las operaciones correrá a cargo del banco y de la provincia. Por otra parte, el costo del reintegro se distribuirá entre el comercio con 10% y la Provincia y el banco con un 5%, mientras que en el caso de comercios misioneros este porcentaje subirá al 10%.

Las actividades incluidas son las mismas que el Ahora Misiones tradicional: deportes, librerías, juguetes, textiles, hogar, calzado, repuestos y reparaciones de autos y motos, muebles, entre otros.