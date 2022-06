Colegios privados analizan posible suba en las cuotas

miércoles 15 de junio de 2022 | 2:00hs.

En febrero de este año, el Servicio Provincial de Educación Privada de Misiones (Spepm) estableció que en marzo los institutos de educación pública de gestión privada, con aportes del Estado provincial, podían incrementar el monto del arancel de la cuota hasta un 20%, no obstante algunos colegios superaron ese margen y algunos aplicaron hasta un 50%.Ahora, con el calendario escolar marcado en el sexto mes, se evaluará la posibilidad de actualizar nuevamente la cuota.

Ya en ese entonces se había anticipado que se revisaría el impacto de aquel incremento y se discutiría si fue suficiente o ameritaba otro.

En ese contexto, desde el Spepm indicaron a El Territorio por el momento “se autorizó a principios de año con la posibilidad de analizar en el segundo semestre con las variables económicas, pero hasta el momento no está en agenda ese análisis”

Sin embargo, algunas instituciones ya comunicaron a los padres de sus alumnos de esta suba en la cuota a partir de julio, aunque no precisaron los porcentajes. En cambio, otros adelantaron que no está previsto hacerlo.

Es el caso del San Arnoldo Janssen que lo hará a partir del mes que viene. Otros, como Mi Mundo Grillo, un jardín maternal y nivel inicial, ya aplicó un aumento del 20% en mayo, mientras que en el Instituto Cristiano República Argentina la cuota sufrió un aumento del 15% en ese mismo mes.

El Territorio realizó un relevamiento por algunas de las instituciones educativas de la ciudad de Posadas y constató que el Jardín Modelo, el Santa Catalina, el Instituto del Carmen, el Santa María y la Inmaculada Concepción por el momento no lo tienen previsto, pero aguardan cualquier comunicación del Spepm en el caso de que sea necesario.

Es más, en el caso del Santa Catalina, algunos de los padres pudieron acceder al pago anual a través del Ahora 12. Algo que se eliminó, por ejemplo, en el San Alberto, “porque durante el año la cuota sufriría actualizaciones. Pero aún no se informó de cuánto”, dijo una fuente consultada por este medio.

“En nuestra institución ya se pacta la cuota a fin de año cuando los padres van a inscribir a sus chicos para el nuevo año. Son cuotas fijas durante todo el año que no varían. Y tenemos descuentos si se paga antes del 15 de cada mes”, dijeron desde la Inmaculada Concepción.

En la provincia de Misiones hay actualmente 259 establecimientos públicos de gestión privada en el que asisten 87.049 estudiantes de todas las ofertas de la educación común: nivel inicial, primaria, secundaria y superior no universitaria

Después de dos años de pandemia, que consumió en la virtualidad los ciclos 2020 y 2021, hubo un aumento de emergencia.

“En medio de la pandemia se fijaron incrementos mínimos sobre todo para socorrer a las organizaciones para que pudiesen mínimamente compensar los gastos fijos. Recordemos que hay gastos que no están financiados y corren por cuenta de la entidad propietaria, por ejemplo, un portero, el personal de maestranza no está no está financiado no aparece en la grilla salarial que sucedíamos nosotros, cocinero, por ejemplo no subsidiamos y todo estos conjuntos corren por la entidad propietaria”, había comentado en una oportunidad, Gustavo Lezcano, director general de Control, Gestión y Administración del Spepm.

Calendario

El calendario aprobado a fines del año pasado por el Consejo Federal de Educación (CFE) contempla 190 días de clases. Así, las actividades escolares de los niveles primario y secundario terminan el 16 de diciembre, mientras que Nivel Inicial y educación en contexto de privación de la libertad concluyen el 2 de diciembre. Y el nivel superior, el 18 de noviembre.

Respecto a las mesas para rendir las materias previas, se darán el próximo mes, del 25 de julio al 8 de agosto. Y el receso de invierno es del 11 al 22 de julio. Lo harán ante un tribunal docente, como antes de la pandemia.

Están previstas diez mesas de examen para alumnos de colegios secundarios que deban asignaturas anteriores a la pandemia. Los últimos llamados van del 7 al 8 de julio y un último desde el 19 hasta el 21 de julio.