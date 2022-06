Dueño del asfalto

miércoles 15 de junio de 2022 | 5:30hs.

Nicolás Meza recorre las rutas provinciales buscando la inclinación justa para encender la llama de la adrenalina, esa euforia contenida que mueve montañas. Con 39 años el posadeño es un cazador de momentos extremos arriba de un llamativo trineo de asfalto.

El recorrido fue largo, pasando por los rollers y el wakeboard, pero finalmente Nico encontró su lugar en el downhill (modalidad de descenso), más precisamente en el street sled y el street luge.

Hoy es el único referente argentino de esta particular modalidad y hasta se quedó con el tercer lugar en el reciente Sudamericano de Deportes sobre Ruedas organizado en San Juan, superando a pares brasileños preparados para la ocasión. Toda una proeza que vale la pena mencionar por las escasas oportunidades de entrenamiento.

Con 39 años se llevó el tercer puesto en el Sudamericano. Fotos: Natalia Guerrero

Sus inicios en el ambiente

Meza nació en Posadas, vivió en Corrientes capital y hoy se radica junto a su familia en Leandro N. Alem. Técnico de laboratorio dental por profesión, en sus tiempos libres Nicolás cambia su uniforme por un mono de cuero negro y se alista para desafiar a las rutas provinciales en Santa Ana, Arroyo del Medio, Almafuerte y Moconá.

“Al principio lo tomaba como un hobby; ya hace un par de meses que estoy entrenando fuerte para llevar esta rutina al profesionalismo. Además, voy investigando y comprando accesorios en el exterior para complementar mi equipo, acá en Misiones casi que no se consiguen”, inició la charla con El Territorio.

Nico traslada su trineo en auto; abajo, las zapatillas adaptadas con goma.

“Me gusta la adrenalina y encontré en el downhill una manera de vivirla a pleno. Empecé a involucrarme hace dos años en el deporte extremo a través de los rollers; luego me sumé a unos amigos que hacían bajadas en longboard hasta que un día tuve la oportunidad de probar el classic y street luge en un trineo…ahí no lo solté más”.

“Hoy en día cada vez que voy a probar en la ruta lo hago en la modalidad sled (boca abajo) y al luge (boca arriba) para no perder ritmo”.

“Siempre practiqué deportes extremos. Cuando era chico incursioné en el wakeboard (disciplina acuática) y también en el slope line (cuerda alta). Gracias a éstos gané equilibrio y templanza, dos cualidades indispensables”, agregó.

Altas velocidades

La velocidad en el street sled o luge puede alcanzar los 150 kilómetros por hora, por lo que las medidas de seguridad deben ser óptimas.

“Acá tenemos bajadas en muchas rutas, es por eso que cada vez que viajo por la provincia voy estudiando la calidad de éstas. Así defino los lugares donde practicar”.

“Normalmente este deporte se llevaba adelante en la Cruz de Santa Ana, pero ahora tengo el apoyo de la municipalidad de Almafuerte que me presta efectivos policiales para que corten la ruta legalmente así me puedo entrenar dos horas”.

“Contamos con todos los elementos de seguridad pasando por los handies, chalecos refractarios y conos. Cuando desciendo la Policía corta la ruta”, remarcó Nicolás.

“El riesgo siempre está presente porque se te pueden cruzar animales o vehículos. Me pasó en varias oportunidades, aunque nunca tuve un accidente importante; normalmente bajo con GPS entre 112 y 115 kilómetros por hora”, advirtió.

Recientemente Meza se trajo una copa del tercer puesto de San Juan, escenario del Sudamericano de downhill: “Fue el primer año de competencia para la disciplina sleed y tuve que codearme con brasileros que entrenan rutinariamente. En Brasil hay 170 practicantes y yo soy el único de Argentina en actividad”.

“Generé algo de recelo en los brasileros”, agregó entre risas. “En noviembre se viene el mundial de deportes sobre ruedas en San Juan y Buenos Aires. Ese es mi próximo objetivo”.

Busca ganar terreno

Respecto a los gastos, Meza fue bastante claro: “Para iniciarse en el deporte no hace falta gastar tanto. Hay que probar una vez para saber si lo aceptás en tu vida”.

“Necesitás un casco integral, entero y con viseras, además de un mono de cuero para evitar los golpes, guantes de cuero y zapatillas protegidas”.

“El aparato es un trineo de hierro o fibra de carbono. Uno normal está entre 80 y 100 mil pesos, sin los accesorios (rulemanes y ruedas de alta calidad para soportar grandes velocidades). Se pude decir que sale más barato que una bicicleta de competencia”, indicó.

“En estos momentos no tengo apoyo económico, es a pulmón. Todo lo que logré hasta ahora lo hice con apoyo de mi familia, amigos y dos empresas que me recibieron con los brazos abiertos”, se sinceró Nico, quien no duda en abrirle las puertas a los corajudos: “Los que quieran probar esta disciplina se pueden contactar conmigo por medio del Instagram Niko Insomnio Tattoos-Piercings. Hasta puedo prestar mi equipamiento sin ningún compromiso”.

“Cuando vas a 100 kilómetros la sensación es única, hay gente que se asusta y lo deja. No es para cualquiera”, cerró Meza, un verdadero domador del asfalto.