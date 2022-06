Día del Bioquímico: “El 80% de los diagnósticos de las patologías se hace por laboratorio”

martes 14 de junio de 2022 | 22:30hs.

Desde hace 61 años los bioquímicos celebran, cada 15 de junio, su día y en Posadas conmemorarán la fecha el sábado 25 con un almuerzo con todos los colegiados. En dicha oportunidad se entregarán placas de reconocimiento a la trayectoria a los profesionales que cumplen 25 años de trabajo y, este año serán aproximadamente diez los agasajados. El almuerzo será en el salón del Iplyc con entrada gratuita para los colegiados que deben confirmar su presencia.

A la hora de pensar la importancia del bioquímico en la sociedad, nada más hace falta mirar hace dos años atrás cuando el Covid invadió cada momento de la vida. Pero, sin ir hacia el pasado, el bioquímico es quien informa cómo está la salud de un paciente o bien cómo es el alimento que está consumiendo. Generalmente la información que este profesional provee llega en un papel, pero en muchas ocasiones el paciente pregunta y se asesora directamente con quien le ha tomado las muestras. “Como paciente se puede pedir hablar con el bioquímico, él va a asesorar y va a explicar qué es lo que hace. Además el paciente tiene derecho a saber a dónde van sus muestras. El paciente tiene derecho a la atención bioquímica, a hablar con un bioquímico. Hoy en día entre 75 y el 80 por ciento de los diagnósticos de todas las patologías se hace por laboratorio y lo que uno busca es prevenir algo para que no aparezca el día de mañana”, explicó Liliana Benítez, presidenta del Colegio de Bioquímicos de la Misiones.

En cuanto a los derechos de los pacientes, Benítez también comentó que desde el colegio se empezaron a realizar acciones para ordenar el trabajo de todos los colegas.

“Empezamos a hacer cumplir el reglamento a todos los laboratorios habilitados en la provincia, para garantizar el sistema sanitario y la igualdad, en el Colegio todos somos iguales, no hay distinciones”.

Además indicó que a pesar de que este año las inspecciones a los laboratorios les está consumiendo bastante tiempo, desde el Colegio tienen “la idea de informatizar todo lo que podamos, poner en orden todos los papeles y legajos de los colegiados. Actualmente tenemos 419 matrículas activas y 169 laboratorios, de los cuales 60 están en Posadas”.

En este marco, el presidente del Círculo de Bioquímicos, Rubén Angeloni, destacó el trabajo realizado por el Colegio que representa a los profesionales, celebrando el foco en las exigencias que tiene que tener cada laboratorio para poder funcionar y realizar los análisis.

“La comisión directiva actual del colegio está creando reglamentaciones para que cada laboratorio que está en un centro con internación y terapia intensiva tenga un bioquímico de guardia para las urgencias”, destacó.

Por otro lado, desde el Círculo Bioquímico de la provincia de Misiones comentaron que desde la gestión anterior a la actual se renovó el estatuto de funcionamiento, lo cual fue positivo y se sigue trabajando bajo esos conceptos. “Queremos que todos los bioquímicos que trabajan con los convenios que tiene el Círculo tengan convenio con el Círculo y no directo con las obras sociales. Los que pasan todo lo que facturan a través del Círculo son socios plenos y pueden ocupar cargo directivos”, explicó Angeloni y, en cuanto a los objetivos a futuro, el profesional comentó que un anhelo es tener una sede propia. “El Círculo tiene mucho trabajo con papeles y es muy arduo, necesitamos un espacio”, reflexionó.



Jóvenes en la bioquímica

La bioquímica sigue ganando adeptos y son muchos los jóvenes que hoy comienzan a recorrer el camino profesional, ante un panorama complejo y competitivo. Quienes están hoy a la cabeza de las dos instituciones que representan a los bioquímicos instan a los recientes egresados a seguir en la provincia y acercarse a las instituciones que los acompañaran en este inicio en su profesión.

“Queremos seguir incentivando a los jóvenes a la capacitación y a que se animen a ser independientes, que pierdan ese miedo. Nuestro objetivo es que crezca la población de laboratorios independientes y acá tiene que haber muchas opciones para los pacientes. Un consejo para los jóvenes es irse al interior, perder el miedo de volverse a la zona de dónde son oriundos porque hay muchísimos pueblos que no tienen laboratorio” expresó Benítez, en tanto que Angeloni recomendó a los egresados tratar de tener sus contratos de trabajo a través del Círculo “porque el Círculo de bioquímicos es como nuestro gremio, donde todos somos iguales y todos defendemos lo que cobramos. A través del Círculo podés tener muchas ventajas, un convenio pre armado, se puede discutir los honorarios sin que haya diferencia de un bioquímico a otro. El Círculo se encarga de hacer el pago de la caja jubilatoria, el seguro de mala praxis que te exige la superintendencia de salud para poder trabajar como bioquímico; lo importante es acercarse a esas instituciones que lo único que tienen como objetivo es el bienestar del bioquímico”, cerró.