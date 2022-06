Día del Bioquímico: Gladys Quiñones y los primeros encuentros con la profesión

martes 14 de junio de 2022 | 22:24hs.

La bioquímica Gladys Quiñones es una profesional de vasta trayectoria en el norte provincial. Oriunda de 9 de Julio, realizó sus estudios universitarios en la Unam, donde obtuvo su título en el año 1986.

Ejerció primero su profesión en Puerto Libertad donde se radicó, y desde hace 22 años lo hace en una clínica de Puerto Esperanza. “Una anécdota que me marcó, si es que se puede decir así, fue la irrupción del Paludismo en el perilago Urugua-í, apenas habilitada la represa hidroeléctrica. Hasta allí yo sabía del Paludismo por los libros de la facultad, ya que esta enfermedad había sido erradicada en nuestro país hacía varios años. ¿Cómo fue? En el sanatorio de Puerto Libertad donde vivía y trabajaba, fue a consultar y quedó internado un apreciado vecino, a quien le hice el análisis de laboratorio. Grande fue mi sorpresa al encontrar que se trataba de Paludismo, por supuesto fue el primero de numerosos casos que al poco tiempo se pudieron erradicar nuevamente en la zona. En algún punto me sentí feliz, por encontrarme por primera vez con esta enfermedad, que como ya expresara, prácticamente no había casos desde hace mucho”, concluyó Quiñones.