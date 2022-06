Por mantenimiento, mañana interrumpirán el servicio de agua potable en el centro posadeño

martes 14 de junio de 2022 | 16:57hs.

El servicio no tendrá interrupciones en zona sur de Posadas y en Garupá. //Foto: Ilustrativa.

Durante la mañana de este miércoles Samsa realizará trabajos en la Estación de Bombeo de Agua Cruda de Posadas, correspondientes al programa de inversiones en mantenimiento y mejora del servicio de agua potable.

En consecuencia estará detenido el bombeo de agua potable en el centro y barrios aledaños, desde las 10 hasta las 12, después el servicio retornará a su normal prestación.

Desde la entidad alertaron que "los usuarios que cuentan con tanque de reserva domiciliaria no tendrán inconvenientes, ya que su autonomía es de varias horas haciendo un uso racional. Se recomienda tomar las previsiones del caso". Los que no tienen reserva, no tendrán agua en ese horario.

En paralelo Samsa informó que "las demás estaciones de producción y bombeo operarán con normalidad" por lo que el servicio no tendrá interrupciones en zona sur de Posadas y en Garupá.

Cada usuario puede ingresar en www.samsa.com.ar e informarse si algún trabajo técnico en proceso puede estar afectando el servicio en su hogar. Por consultas ofrece a sus usuarios la línea de comunicación gratuita 08008889980 y el 4428000 con 10 líneas rotativas.