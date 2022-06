Santo Tomé: brindarán jornadas de capacitación para docentes de toda la región

martes 14 de junio de 2022 | 12:50hs.

La profesora Viviana Ordenavía contó que se trata de una capacitación en el instituto Borges, con el acuerdo con el Municipio, “es una hermosa oportunidad para que se sumen directivos docentes de todas las instituciones y de todos los niveles educativos de Santo Tomé y la región”.

La jornada se llevará adelante este martes 14 de junio, y es un proyecto que nace articulado con la Dirección de Nivel Superior del Municipio, “lógicamente al ser un trabajo en red, es mucho más fácil concretarlo. Mañana se va a llevar a cabo desde el canal institucional del Instituto, en vivo. Las especialistas son de la Universidad Austral, quienes van a abordar temas del aprendizaje basados en proyectos. Es una metodología activa, innovadora, que tiene estrategias que hoy se requieren para poder plantear una enseñanza de manera diferente”.

Agregó que “no es un curso que brinda puntaje a los docentes. Se trata de una jornada que no tiene puntaje, se abre, no llega a ser un conversatorio, es una jornada virtual que no tiene puntaje ni certificación. Desde Red Educa Corrientes brindamos cursos de capacitación gratuita”.

Comenzará a las 18 horas y se extenderá hasta las 21.30. “Es una excelente oportunidad más allá de que no tenga puntaje, porque vamos a estar en contacto con especialistas de la Universidad Austral”.

Marisol Mañá y Josefina Arrighi son las disertantes, educadoras argentinas apasionadas por el estudio del cambio educativo, con 30 años de experiencia. Son profesoras, coordinadoras de equipos docentes y consultorías educativas.

En cuanto a los contenidos, se abordará el aprendizaje basado en proyectos. Transformando la cultura escolar. El A.B.P. es una metodología activa de enseñanza que permite realizar innovaciones en las instituciones educativas, promoviendo el trabajo en red con otros.

Hay una inscripción previa, “estamos en todas las redes, como también a través de prensa del Municipio, como es un trabajo articulado, prensa organizó la difusión. Ya tenemos 470 inscriptos, es una jornada muy prometedora, estamos intentando salir para toda la región”, dijo. Pueden concretar su inscripción al siguiente link: https://youtu.be/n-6sJPf0oZc