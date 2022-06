Tamara Doldán: “Villa me pedía perdón, él sabe que es grave lo que hizo”

martes 14 de junio de 2022 | 6:06hs.

Al cumplirse un mes de la denuncia por abuso sexual e intento de homicidio contra Sebastián Villa, la joven misionera Tamara Doldán decidió romper el silencio y habló por primera vez sobre el proceso judicial. Dijo que le tiene fe a la Justicia y le pidió al club Boca Juniors empatía.

La joven, oriunda de la localidad de Eldorado, habló con el sitio Infobae y expresó que siente mucho dolor cuando ve al colombiano jugar en el club de la Ribera: “Me hiere. Me lastima muchísimo. Mirá, yo era de Boca y toda mi familia era de Boca. Se festejaba mucho cuando jugaba Boca, y eso es algo que no se puede hacer más en mi familia. Es decepcionante”.

Doldán denunció a Villa el 13 de mayo, sobre hechos ocurridos hace casi un año, el 26 de junio del 2021, en la casa del jugador en un barrio cerrado de Buenos Aires. Al respecto, la joven expresó que dudó muchísimo sobre hacer la presentación.

“Muy poquitas personas sabían lo que había pasado. Solamente las íntimas. No lo podía hablar con cualquiera. Lo hice más por mí. Ya no podía vivir más así, con eso a cuestas. No podía más. Dudé un montón, tuve mucho miedo, pero me di cuenta de que, si no, voy a arrastrar eso toda mi vida”, puntualizó.

Al respecto, consultada por su hijo, expresó: “Todo el tiempo pienso en él. Yo tengo que estar al 100 con él y, si yo no sano de eso, no voy a poder seguir con mi vida nunca. Me merezco poder hacer algo. Por eso también hago la denuncia. Si no lo hago yo, no lo puede hacer nadie”.

Al respecto, agregó que pasó las últimas fiestas encerrada y llorando. En la actualidad, “de a ratos estoy bien, de a ratos no. Esto que estoy viviendo es una vida que no es digna de tener. Nadie se merece una vida así. Hasta dormida me pasa. Me levanto a la madrugada y estoy perdida. Todo el tiempo lo recuerdo”.

“Es muy difícil porque yo no tengo fuerzas para estar con él -añadió sobre su hijo- . No puedo ser la mamá que era, alegre y creativa. Me divertía muchísimo con él, pero ahora ya no. Por eso estoy acá, porque quiero recuperar esa relación con mi hijo, con mi familia y conmigo misma. Al principio, no le contaba nada pero es muy inteligente. Él sabía que yo salía con Sebastián, entonces cuando empezó a ver la noticia, me hizo preguntas. A él le gusta el fútbol y es hincha de Boca. Lo único que me dice es: ‘No estés triste, mamá’. Y, lamentablemente, es la persona que más triste me ve. No se lo merece”.

La eldoradense confirmó las conversaciones que tuvo con el deportista después del hecho y que trascendieron a la prensa. Acusó a Villa de querer manipularla y hacerla sentir que ella era la culpable, argumentando también que como jugador es el sostén de su familia. “Pero esto no es contra nadie más, es sólo contra él por lo que hizo”, afirmó.

También detalló que muchas personas del entorno del jugador se comunicaron para presionar de alguna u otra manera e incluso trataron de convencerla que no haga nada con afirmaciones como “ustedes se quieren”, “vos estás enamorada de él”, “no hagas nada”, “si realmente estás enamorada de él, no hagas nada”. También que le ofrecieron 5.000 dólares para que guarde silencio.

“En realidad, antes de ese ofrecimiento, algunos días después del abuso, me junté con Sebastián. No sé qué necesitaba yo para juntarme con una persona que me hizo tanto daño, pero yo necesitaba algún tipo de explicación. Mirarlo a la cara y preguntarle por qué, por qué me hizo eso. Si él mismo lo dice en los chats: ‘Tú eres buena mujer, entonces ¿por qué?’. Pero me encuentro con él porque necesitaba cerrar con su mirada y con su propia voz, escucharlo”, confesó.

Y amplió al respecto que Villa “se dio cuenta de que iba en serio, que no me iba a poder manipular. Sebastián actuaba como siempre, minimizando las cosas. Como que yo estaba exagerando todo el tiempo. Él sabe que fue grave lo que hizo, porque todo el tiempo me pedía perdón. Ahí él llamó para decirle a su gente que me dé los 5.000 dólares”.

La joven nombró a una persona señalada como mano derecha del jugador, de nombre Félix. Dijo que esta persona también la señaló como culpable de la situación y la presionó para que vaya un médico, además de pedirle los nombres de los profesionales que la habían atendido después de la presunta violación.

“Yo tenía mucho miedo. Para mí, son como una mafia gigante. Me pone la plata en la mesa y me dice: ‘Firme acá, Tamara, y me borra todo’.

Consultada sobre los manejos del club xeneize después de la denuncia, la joven hizo una solicitud: “Lo único que le pido a Boca, y a todos, es un poco de empatía y de respeto. Todos tenemos el principio de inocencia, eso es verdad, ¿pero un poco de empatía no se puede? No entiendo, ¿por qué lo tienen que inflar tanto? Por lo menos... no sé, que sean un poco más empáticos”.

Un juez rechazó la detención

El juez de Garantías de Lomas de Zamora, Javier Maffucci Moore, rechazó el viernes el pedido de detención de Sebastián Villa, quien está imputado en una causa como autor del abuso sexual en el country de Canning.

Consideró que la declaración de la víctima no es prueba suficiente como para encarcelar y le sugirió a la fiscal profundizar la investigación.

La detención la había solicitado hace una semana la fiscal Vanesa González, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 Especializada en Violencia de Género de Esteban Echeverría, quien evalúa si cita al denunciado a declaración indagatoria.

El magistrado cuestionó la investigación realizada por la fiscal que lleva como imputado a Villa por el delito de “abuso sexual con acceso carnal”, y le sugirió que “no basta con afirmar dogmáticamente que el testimonio de la víctima es creíble”.

Para rechazar el pedido de detención, el juez tuvo en cuenta las declaraciones de las dos médicas del Hospital Penna en el que fue atendida la víctima el 27 de junio del año pasado, un día después del supuesto abuso sexual.

Consideró que esos testimonios “tornan evidente, sin mucho esfuerzo intelectual, que ellas no observaron a nivel físico ninguna evidencia de abuso, en pocas palabras el examen de la víctima fue normal”.