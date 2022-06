Alerta ante incremento de episodios de ACV en mujeres en edad fértil

lunes 13 de junio de 2022 | 5:00hs.

Con el descenso pronunciado de contagios de Covid-19, otras patologías vuelven a ocupar las camas críticas de hospitales y sanatorios. En ese sentido, desde la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (Sati) filial Misiones, señalaron que últimamente hay amplia demanda de internación por casos de accidente cerebrovascular (ACV). Por otro lado, desde el Servicio de Neurología del Hospital de Agudos Ramón Madariaga ven con preocupación el incremento de episodios de ACV en mujeres adultas jóvenes.

Sobre este nuevo escenario fue consultado el neurólogo, jefe del servicio en el Madariaga, Hugo Solís.

“Esta aumentando el porcentaje de ACV en mujeres que es otro dato muy importante a tener presente”, señaló Solís en diálogo con El Territorio al tiempo que detalló “una causa grave de ACV en mujeres jóvenes es el tema de anticonceptivos, con factores protrombóticos en la sangre que hace que los vasos se le tapen, es una de las causas más importantes en mujeres”.

“Una mujer con factores protombóticos hace que la sangre tenga tendencia a formar trombos, por suerte esto es en porcentajes muy bajos pero nos preocupa y mucho. A veces no podemos predecirlo, no podemos anticipar qué mujer en edad fértil por el consumo de anticonceptivos puede tener un evento cerebrovascular, no hay que atemorizar a nadie con esto pero sí es una posibilidad la trombofilia”, explicó el especialista e insistió en una vida saludable como primer método para evitar estos episodios: buena alimentación, realizar actividad física y evitar el cigarrillo.

“Tenemos especial cuidado en los casos de migraña con aura visual y consumo de anticonceptivos. Es una cefalea pulsátil, hemicraneana, que antes del dolor genera fenómenos visuales. En ese tipo de pacientes se recomienda no tomar anticonceptivos. Eso lo hablamos mucho con los ginecólogos y felizmente ahora hay anticonceptivos que no tienen estrógenos”, indicó.

“Migraña con aura visual en paciente mujer, la recomendación es que no tome anticonceptivos y por supuesto que evitar fumar porque aumenta muchísimo el riesgo de ACV. Vale aclarar que la paciente mujer con migraña común no tiene ninguna diferencia estadística con otra paciente mujer en relación al ACV, es decir, no habría problema que use anticonceptivos”, desarrolló Solís.

Consultado entre la diferencia entre un dolor de cabeza y la migraña, respondió: “La migraña es un dolor que se da en la mitad de la cabeza o retrocular, es decir, detrás del ojo, con la característica de la pulsatividad (o sea late ese dolor de cabeza), molesta la luz, el ruido, genera ganas de vomitar; el paciente debe dejar de hacer lo que esta haciendo. La cefalea tensional es un dolor mucho más tolerable que me permite seguir con mis actividades; si bien me molesta, no es opresiva”.

Los grados de ACV

En general los cuadros de ACV van aumentando conforme aumentan las décadas de la vida. La edad más común es entre la sexta y la séptima década de vida porque ya hay una predisposición por el mismo envejecimiento de sufrir estos episodios.

“Es una enfermedad neurológica causada por un trastorno en la circulación cerebral en el que se interrumpe súbitamente el flujo de sangre a una parte del cerebro. Existen dos tipos: el isquémico, en el que se tapa una arteria cerebral, y el hemorrágico, en el que se rompe una arteria cerebral”, deslizó el especialista.

El tabaquismo lidera las causas que inciden directamente en un ACV. Le siguen la obesidad, el sedentarismo, la hipertensión arterial, la mala alimentación y, por supuesto, el estrés.

“Los isquémicos se producen cuando el tránsito sanguíneo se ve obstruido, es decir, un trombo obstruye la circulación sanguínea, pueden ser de grado leves o severos dependiendo del tamaño del vaso que se ve obstruido. Porque hay pacientes que se internan con ACV muy severo donde la vida se puede ver comprometida, y llegan a terapia intensiva, pero afortunadamente no son la mayoría”, subrayó.

En esa línea, insistió en la prevención de esta dolencia, “las medidas que tomamos para prevenir el infarto de miocardio son las mismas para prevenir el ACV. Si cuidamos nuestro nivel de colesterol, si hacemos actividad física, si nuestro nivel de glucemia está ordenado, probablemente estemos haciendo muchísimo para prevenir este cuadro”.

ACV: señales de alerta

Dos clases de ACV

El isquémico se produce por obstrucción de una arteria cerebral, con repentina interrupción de su flujo sanguíneo (el más frecuente, que ocurre en un 80%, y que sufrió Gustavo Cerati), y el hemorrágico, por ruptura vascular.

La emergencia

La emergencia: sólo uno de cada cuatro pacientes que sufre la dolencia llega a tiempo al hospital y la misma proporción es la de quienes mueren dentro del año posterior al ACV.

Seis horas

Es fundamental reconocer los síntomas, en las primeras seis horas de producido un ACV isquémico puede aplicarse el tratamiento específico que permita revertir o minimizar las secuelas en el paciente.

Los síntomas

Debilidad o adormecimiento de la cara, brazo o pierna, de un lado del cuerpo. Dificultad para hablar, comprender o tragar. Dificultad para ver con uno o ambos ojos. Visión doble, pérdida del equilibrio o coordinación.