Tambaleó el campeón

La racha positiva de Boca se frenó en Santiago del Estero. Central Córdoba dio el golpe de la segunda fecha de la Liga Profesional: derrotó 1-0 al Xeneize gracias al gol de González Metilli. El campeón de la Copa de la Liga y de la Copa Argentina venía de dos triunfos consecutivos (2-1 ante Arsenal y 1-0 ante Ferro), pero en esta oportunidad mostró grietas y pagó su ineficacia en las chances con las que contó para convertir.

El encuentro comenzó con un ritmo muy interesante. Boca apostó a su plan habitual de tenencia desde el buen pie de los medios, haciendo ancha la cancha con los laterales y Zeballos. Central Córdoba apostó a cargar sobre los centrales con pelotazos o buscando a espaldas de los marcadores de punta, con González Metilli y Kaprof.

Así, se dio la primera gran polémica. A los dos minutos, el ex River encaró mano a mano con Rossi y Rojo lo desestabilizó arrojándose desde atrás, pero el punta no se tiró, lo que podría haber exacerbado el contacto. El árbitro Pablo Echavarría puso pausa unos minutos mientras el VAR revisaba la jugada. En efecto, el toque del ex Estudiantes generó que su rival no hiciera pie. Sin embargo, la tecnología a cargo de Mauro Vigliano no advirtió lo mismo, y el juez principal dejó seguir.

Lo mejor de la visita surgió de los pies de Ramírez, como en la acción en la que desequilibró por izquierda y, cuando la situación pedía pase al medio para Benedetto u Orsini, optó por la personal y su tiro dio en un defensor. Del otro lado, Metilli probó dos veces la resistencia de Rossi.

El encuentro se fue amesetando entre el dominio territorial del Xeneize sin profundidad y el hecho de que el Ferroviario no encontró espacios tan rápido para la réplica ni buscó tanto por arriba a López. En ese contexto, las más claras fueron de la visita. A los 32’, Izquierdoz remató de frente al arco y su intento dio en Kalinski. A los 38’, Benedetto robó el balón en un costado, lazó el buscapié y halló a Ramírez, quien le erró al arco.

El complemento recuperó aquel ida y vuelta del comienzo. Boca tuvo dos oportunidades concretas: un desborde de Fabra que cabeceó Benedetto apenas desviado. Y un enganche y zurdazo de Pol Fernández que hizo temblar el travesaño.

Pero el martillazo llegó por parte del local a los 11’. Francisco González Metilli asistió y fue al rebote de la atajada de Rossi para sellar el 1-0. Que pudo ser 2-0 a los 18’: en una jugada casi calcada del penal no cobrado a Rojo, Weigandt tocó de atrás a Metilli. El VAR, esta vez, llamó a corroborar y Echavarría sancionó.

Se hizo cargo López, pero Rossi apareció para tapar el remate. Soraire tomó el balón suelto y rubricó el 2-0, no obstante, su grito quedaría ahogado, dado que la humano-tecnología detectó que invadió en el momento de la ejecución de su compañero. Y el resultado no se movió.

Central Córdoba fue cediendo terreno en la defensa del resultado y Boca profundizó la búsqueda con Villa. De hecho, fue el encargado de los dos remates más peligrosos para el visitante. Ante la falta de ideas, en la desesperación Battaglia incluyó a Vázquez y Figal como faros en el área.

Un par de cabezazos de Rojo y Benedetto acercaron al Xeneize al objetivo, pero el arco estuvo cerrado para Boca.

El Xeneize sufrió la primera derrota en el certamen doméstico. Y Central Córdoba, que lucha por mantener la categoría, le ganó a Boca su segundo partido en su historia y luego de 55 años.