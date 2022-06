Después de 30 años la Hermana Josefa y Hermana Eva dejan el Hogar de Ancianos San Ramón

domingo 12 de junio de 2022 | 23:20hs.

Con una emotiva despedida las hermanas Eva de 73 años y Josefa de 94 años dejan el Hogar de ancianos San Ramón de Puerto Iguazú, la institución pasara a estará a cargo de Caritas Diocesana que tiene al frente al Padre Lucas Castillo. Se realizó una despedida a la que asistieron varias familias colaboradoras del hogar. “Esperamos que la gente de Iguazú siga colaborando con el hogar” indicaron las hermanas.

Eva y Josefa pertenecen a la congregación del Verbo Divino y hace 30 años comenzaron con la tarea de mantener el hogar que nació con el objetivo de abrigar a las personas que estaban en situación de calle. Hoy el hogar atiende a ancianos que necesitan atención las 24 horas y sus familiares no pueden cuidarlos en su casa, además hay algunos internos que estaban en situación de calle y no tienen familia.

“Cuando empezamos era más fácil porque contábamos con bienhechores que ayudaban a mantener el hogar con el tiempo estos colaboradores se fueron perdiendo muchos de ellos ya fallecieron y la situación se volvió más compleja” contó la Hermana Josefa, no obstante no ajaron los brazos y junto con la comisión del hogar lograron seguir de pie. Durante la pandemia enfrentaron grandes problemas económicos y no dejaron de golpear puertas para mantener seguir cuidando de sus abuelos.

“Llegamos a tener 33 abuelos, hoy tenemos menos, muchos con la pandemia fueron con su familia otros ya fallecieron. Y hoy nos toca dejar el hogar para que los administre el Padre Lucas y esperamos que la comunidad continúe colaborando con el hogar” indico la hermana Eva Respecto a la decisión de dejar el hogar después de tantos años, Josefa explicó “nosotros pertenecemos a una congregación que decidió que nuestro trabajo en el lugar ya está hecho y tenemos otra misión ahora que es de la consagración, le hermana Eva tiene 83 se tiene que jubilar, yo tengo 94 y dejamos el Hogar en manos del padre Lucas” explico Josefa.

El Hogar San Ramón es un asilo que brinda atención, alimento, cuidados y contención a abuelos en que se encuentran sin la posibilidad de acceder a una vivienda, cuidados médicos y una alimentación diaria tan importante para cualquier ser humano.