Aumentó el precio del gasoil en Puerto Iguazú

domingo 12 de junio de 2022 | 12:38hs.

El aumento del precio del gasoil se vio reflejado en las carteleras de la empresa estatal en Puerto Iguazú esta mañana. El incremento se debe a la escasez de gasoil que golpea fuerte a varias provincias del país.

Hace días fue noticia a nivel nacional el precio diferenciado del combustible que ya regía en Misiones desde el mes de febrero y que ya alcanzaba los montos asignados por YPF desde el mes de mayo para extranjeros.

Según indica el cuadro tarifario de las estaciones de servicio de bandera el valor de las faltas se mantiene igual, sin embargo el gasoil sufrió incrementos. El combustible Ultra Diesel pasó de 129 pesos a 134.5, un 4.26 por ciento más caro. En tanto el producto Infinia Diesel pasó de 170.60 a 178.4 pesos el litro, un 4.57 por ciento más.

La suba de los combustibles en Puerto Iguazú, la aplicación de cupos y precios diferenciados para extranjeros logró reducir las filas en las estaciones de servicio de la ciudad de las cataratas. Por tal motivo las quejas de los vecinos disminuyeron considerablemente.

No obstante el faltante a nivel nacional puso en alerta al municipio que decidió invertir en la compra de tanques para almacenar gasoil y así poder continuar brindado el servicio de recolección de residuos entre otros, teniendo en cuenta que utilizan aproximadamente 2.250 litros de gasoil por día. Cada tanque tiene una capacidad de 3.000 litros.

Con respecto a los faltantes de combustibles, los usuarios no han notado desabastecimiento “Si no hay en una estación hay en otra, ya nos acostumbramos a recorrer estaciones, pero hace bastante no nos encontramos con filas largas donde pasamos más de 1 hora. Creo que ya no conviene al brasilero o Paraguayo”, manifestaron.