Se anticipa una nueva semana complicada por escasez de gasoil

domingo 12 de junio de 2022 | 2:00hs.

La semana concluye con la peor escasez de gasoil, que se fue extendiendo en las regiones centro y norte del país, como sucede en Misiones provocando serios problemas en el transporte de cargas y de pasajeros.



Por ahora no hay indicios que ese panorama se modifique en lo inmediato según Faruk Jalaf, presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio y Afines del Nordeste (Cesane). El dirigente estimó ayer que la situación se podría extender. Sobre la actual situación de escasez planteó que "no es ninguna novedad", al recordar que lo venía anticipando desde hace ocho meses. Recordó que habría mayor demanda con la apertura de la frontera, pero también ahora ante la época de cosecha.



A nivel nacional, se espera la llegada del producto comprado en el exterior, pero lo cierto es que no representaría una solución definitiva.



En un desesperado intento de poner freno a tal situación, la petrolera estatal YPF resolvió cobrar desde el miércoles un precio mayor por el combustible cargado a vehículos con patente extranjera. Dispuso que los autos livianos y los vehículos de transporte pesado con patente extranjera, incluidas -en otras zonas del país- las provenientes de Chile y Uruguay, solo podrán cargar Infinia Diesel, elevando además del precio por litro a 240 pesos.



Es decir, extendió aquella experiencia iniciada en Misiones de establecer una isla especial y precio diferenciado para vehículos extranjeros, que comenzó en Posadas, Iguazú e Irigoyen y se fue extendiendo al resto de la tierra colorada y ahora a todas las provincias fronterizas además de Brasil y Paraguay, con Uruguay y Chile.



De esta manera YPF busca desanimar la creciente demanda, que se elevó en un 30% en algunos puntos del país.



Según datos de YPF, el consumo de gasoil registró un aumento del 15% en mayo comparado con el mismo mes del 2019. Gran parte de ese incremento, un 80%, fue absorbido por la petrolera estatal, que hoy aporta un 55% del producto del mercado de gasoil nacional.



Es verdad que la demanda de gasoil creció en zonas de frontera por parte de extranjeros, favorecidos por el tipo de cambio.



Al cruzar la frontera, los pobladores de los países limítrofes como ocurre en esta zona, con los transportistas de Brasil o Paraguay, acceden al combustible más barato en la argentina. Esto a pesar de que también se venía registrando un sostenido aumento del precio del combustible.



En tiempo de cosecha

Lo cierto es que la medida establecida por la estación de bandera no representa una solución al desabastecimiento del producto, tal como lo remarcó el gobernador Oscar Herrera Ahuad. Tanto el mandatario provincial como asociaciones que nuclean a productores venían advirtiendo que podría producirse una mayor demanda en tiempo de cosecha.



La falta de gasoil se tornó más evidente en los últimos días, pero se viene agravando desde hace dos meses.



Ahora hay seria preocupación porque no se consigue suficiente combustible para levantar las cosechas o como sucede también con los exportadores, incluidos la foresto industria donde hay serios inconvenientes para mover los camiones a los puertos para la exportación.



Esta escasez, la padecen tanto lo propietarios de maquinarias agrícolas, como los transportistas de cargas y de pasajeros. Prácticamente afecta a todo el país. En total, son 19 -de los 24 distritos-, los que padecen la provisión regular de combustible, según datos de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas que realiza el relevamiento semanal de la situación. Las que se salvan por ahora son las provincias del sur del país, es decir las productoras de hidrocarburos o las que están en cercanías.



Con la promesa de importar

Como respuesta desde el gobierno nacional, prometen incrementar la importación de gasoil. Es lo que repitió esta semana estando en Misiones, el presidente de YPF, Pablo González, quien asistió en la tierra colorada de los controles en los pasos fronterizos en un trabajo coordinado con el Ministerio de Seguridad y la Gendarmería Nacional para evitar el contrabando de combustible.



En esa misma sintonía, hace quince días, el jefe de Gabinete de ministros, Juan Manzur se comprometió a solucionar el abastecimiento de gasoil a toda la zona productora del país. Fue en el marco de la reunión de gobernadores de la región del NEA y NOA desarrollada en San Miguel de Tucumán.



También en esa oportunidad, Herrera Ahuad había realizado un fuerte reclamo por faltante de gasoil y el resto de los combustibles.



Uno de los argumentos planteados por el mandatario provincial entonces y como lo hizo también esta semana en una reunión mano a mano con el titular de YPF en Posadas, fue que la falta de gasoil se da en un momento de plena cosecha de la zafra gruesa de yerba mate. A ello, se añadieron el sector foresto industrial, entre otros.



Como respuesta el titular de YPF repitió en Misiones lo que ya les habían dicho a los gobernadores en Tucumán, de que la mayor parte de la creciente demanda lo cubrió la empresa estatal y al igual que Manzur, indicó que la solución será una mayor importación de combustible.



Importar más

De acuerdo al diario Ámbito, Argentina hoy importa un 30% del gasoil que consume e YPF cubre el 55% de la demanda. Pero en las últimas semanas la compañía de mayoría estatal se hizo cargo del 85% del aumento del consumo interno de este combustible.



Según detallaron desde la firma de bandera, en los últimos tres meses del año la demanda de gasoil se ubicó en niveles que no se registraban hace 10 años, con un crecimiento del 30% en las zonas de fronteras por el atractivo del precio frente a otros países. Sólo en mayo la oferta de YPF de gasoil creció un 12% aproximadamente respecto al mismo mes de 2019.

Reserva para esenciales

Las estaciones de servicios, a pesar de tener cruzadas todas las mangueras en señal de que carecen de combustible, suelen dejar una pequeña reserva para atender demandas y urgencias y dar respuestas en la carga de nafta o gasoil, a las unidades móviles afectadas a la seguridad y salud, entre otros. En algunas estaciones del país, incluso se disponen surtidores destinados exclusivamente a vehículos del hospital, la policía y bomberos voluntarios, entre otros.

Esperando la llegada del producto

Los medios nacionales vienen estimando que podrían empezar a llegar los primeros refuerzos de gasoil, adquiridos por el gobierno nacional. Por ahora, no hay precisión en cuanto al día que ello ocurriría, pero representaría un primer alivio.



El gobierno nacional prometió que en los próximos días, llegarán al menos dos busques de gasoil para el abastecimiento del sector autotransportista y logístico, según destacó Ámbito. En este caso, las compras de combustibles al exterior quedaron a cargo de YPF y de las petroleras privadas. Según pudo saber Ámbito, YPF duplicó la adquisición de gasoil y compró 3 barcos para junio y 4 para julio. Los privados sumarán un barco adicional este mes. Cada traslado puede demorar entre 14 y 15 días desde que se concreta el pedido.



Al respecto también Página 12, remarcó que la semana pasada, a fin de buscar una solución a este problema, la secretaría de Energía anunció que las principales empresas refinadoras del país incrementarán hasta un 50 por ciento sus importaciones de gasoil en junio y julio para cubrir el aumento de demanda que se está registrando en todo el país.