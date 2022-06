Una muralla

domingo 12 de junio de 2022 | 6:05hs.

River volvió a empatar sin goles en la Liga Profesional, esta vez fue ante Atlético Tucumán en el Monumental. Pese a sus intentos, el equipo local no pudo superar a Carlos Lampe, gran figura de la noche, y se tuvo que conformar con el empate.



La primera mitad se apegó al libreto esperado. El conjunto de Marcelo Gallardo fue dueño absoluto del dominio del balón ante un adversario que optó por replegarse en el fondo y esperar por algún contragolpe para llegar al arco de Franco Armani.



Lo curioso es que el equipo de Lucas Pusineri no necesitó siquiera cruzar mitad de cancha para generar su primera ocasión ya que un remate desde su propio campo de Joaquín Pereyra que encontró adelantado al arquero del Millonario casi se transforma en el 1-0. Pero más allá de esa acción, y de un tiro de media distancia de Carrera, el Decano no causó peligro alguno.



Por su parte, River careció de ideas y movilidad en ataque. Si bien es difícil encontrar espacios cuando el rival se repliega tan atrás, el cuadro de Núñez cuenta en su equipo con jugadores capaces de hallar esos huecos. La más clara la tuvo Enzo Fernández, quien dejó improvisó una pared con Julián Álvarez sin tocar la pelota y al quedar mano a mano definió exigido casi encima del arquero Lampe, que tapó la pelota. La otra clara estuvo en los pies de Esequiel Barco, pero el boliviano volvió a ahogarle el grito.



En el complemento, River mejoró con el ingreso de Pochettino por Palavecino, pero nuevamente se topó con Lampe, quien le tapó dos disparos muy buenos a Elías Gómez y otro José Paradela, que entró por Barco. Para ese entonces la diferencia de posesión entre uno y otro era abismal y Atlético Tucumán ya sufría atrás, a diferencia de lo que había ocurrido en la primera mitad.



El local aprovechó más a Elías Gómez por izquierda, el más peligroso de su equipo, pero sufrió la falta de eficacia de Julián Álvarez y de Braian Romero, otro de los que ingresó para intentar cambiar la historia.



En la próxima jornada, el Millo viajará el miércoles a Santa Fe para medirse con Colón y el conjunto de Pusineri recibirá ese mismo día en su casa a Lanús.