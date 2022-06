TC Mouras: Rudito Bundziak se ubicó 13° en La Plata

domingo 12 de junio de 2022 | 6:01hs.

El piloto misionero Rudito Bundziak fue 13º en la clasificación de la 8ª fecha del TC Mouras, que se disputó en el autódromo Roberto Mouras de La Plata.



En el tercer entrenamiento el piloto de Puerto Iguazú se ubicó en la 2ª posición con un tiempo de 1:34.368y quedó a 183/1000 de Joaquín Ochoa (Ford).



Para la clasificación, el Coiro Dole Racing hizo unos retoques buscando lograr la pole, pero el juego de neumáticos no fue lo esperado dejaron el auto de cola y el piloto de Iguazú se fue para atrás.



Así, Bundziak marcó 1:34.570 para la mejor vuelta al trazado de 4400 metros de extensión (con la variante de la chicana) y quedó en la 13ª posición a 582/1000 de Geronimo Gonnet (Ford), quien fue el mejor del día con un registro de 1:33.988.



“La verdad es que no sé qué pasó; no logramos mejorar nuestro registro”, indicó Bundziak.



La actividad seguirá hoy con las series y el misionero estará largando en la 7ª posición. La final se podrá ver desde las 11 por la TV Pública.