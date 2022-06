Guaraní, 90 años de pasión

domingo 12 de junio de 2022 | 6:01hs.

Nueve décadas pasaron desde que Antonio Franco -enfermero de la asistencia pública en un local que existía en la zona del Parque República del Paraguay- reunió a un grupo de jóvenes del barrio Villa Sarita que deseaban seguir practicando su deporte favorito, tras la disolución del club Sportivo Colombo, institución que sobresalía por su potencial en la década del 20 y que representaba a una casa comercial.



Franco comenzó a alternar con ese grupo de jóvenes, que desbordaban sus ansias de jugar al fútbol y utilizar la cancha ubicada en el corazón del barrio y decidió formar un nuevo club. Tras hablar con uno y con otro, materializó una reunión en su almacén.



La historia dice que concurrieron al llamado de Antonio Franco 16 personas, en su mayoría jóvenes, entre los que se encontraban Claudio Báez (ex presidente) y Tomasito Martínez (ex canchero del club hasta su fallecimiento y el más joven de los asistentes. Tenía 16 años).



Si bien la data y la cantidad de personas presentes al momento de firmar el acta fundacional del club es confusa, lo cierto es que Deportivo Guaraní fue el nombre inicial, debido a que en Villa Sarita vivía una gran cantidad de ciudadanos paraguayos.



Así en forma sencilla, con el acta labrada en un cuaderno de 20 hojas, de abajo hacia arriba (como siempre a lo largo de su historia), con la participación del barrio más famoso de Posadas, el 12 de junio de 1932 se fundaba el club Guaraní.



En marcha

A sugerencia del doctor Pablo Osvaldo Ruiz (jefe de Antonio Franco), se adoptó el nombre de Guaraní, en reconocimiento de la raza autóctona de la región. La denominación contó con el apoyo de todos los “socios fundadores”.



La Franja en el pecho nunca estuvo en discusión, pero sí el color. Rojo y azul fueron los bandos de los simpatizantes del club durante la primera época y a lo largo de la historia Guaraní usó camisetas con ambos colores. Así, con enorme calor popular, nacía el club más popular de Misiones. Tres años después, en 1935, murió Antonio Franco y todos coincidieron que al Guaraní que él fundó había que agregarle su nombre, como símbolo de unidad entre el Guaraní Azul y el Guaraní Colorado. En 1935 el club adoptó el definitivo nombre de Guaraní Antonio Franco en memoria de uno de sus fundadores.



Lo cierto es que las ex instalaciones del club Sportivo Colombo quedaron para Guaraní y, ya en posesión de la cancha, se consiguió la afiliación a la Liga. De esa forma se integró el primer equipo que jugó su primer partido venciendo a Racing por 3 a 1 con goles de “Chiquito” Bianchi 2 y uno de Bejarano.



Ya en la década del 60 y bajo la presidencia de Clemente Argentino Fernández de Oliveira se construyó el estadio, que lleva el nombre de ese dirigente, y en el que la Franja consiguió grandes logros deportivos, como la victoria ante el Independiente campeón del mundo en 1985 o la goleada a Boca 6-0 en un amistoso ese mismo año.

Guaraní en el Nacional 1981.

Sin dudas Guaraní es el club de fútbol más representativo de Misiones a nivel nacional, debido a que participó de varios torneos Nacionales (1971, 1981, 1982, 1985) y logró a lo largo de esas competencias resonantes triunfos que lo convirtieron en un referente en la región. También jugó la liguilla pre Libertadores en 1986 y es el club más ganador de la Liga Posadeña.

Maradona jugó en el estadio franjeado, año 1992. Foto: Archivo El Territorio

Hasta Diego Maradona desplegó su magia en el estadio franjeado. Primero, cuando vino con Argentinos a jugar un amistoso en 1979, y luego, ya con la Copa del Mundo de México 86 bajo el brazo, jugó un partido a beneficio del hospital de Posadas en 1992 y marcó un gol de mitad de cancha.

Guaraní contra Boca en 2015 por Copa Argentina. Foto: archivo

El club más misionero de todos

Guaraní cumple 90 años de jugar a la pelota. Nació y vive para lo que fue soñado: un club social y deportivo, un club de barrio. Pero ha sido mucho más que eso el pueblo, mi pueblo, franjeado. Es la historia, el presente y el futuro del fútbol de Misiones.



Ningún otro equipo llevó jamás tan lejos la bandera de la tierra colorada. Ninguno. Y pensar que nació en el almacén del enfermero Antonio Franco. En campeonatos nacionales, en los Federales, en la Liga local, siempre llenamos el estadio de hinchas que vienen de todas partes de Misiones. Nunca quedan vacías las gradas: allí están sentados los viejos que nos fundaron, los que vinieron antes, todos los dirigentes que nos dejaron el legado del color y el compromiso de la pasión para seguir adelante. Ante todo, guaraníes. Guaraní es el club con el que todo misionero se siente identificado. Nuestra cancha les pertenece. Jugamos, defendemos la pelota, como lo que somos hace 90 años: misioneros Por nuestra institución pasaron grandes hombres y mujeres, enormes dirigentes, desde el propio Franco. Por decisión de aquellos nuestro club lleva el nombre del fundador y el orgullo del origen de nuestra patria. Esa pertenencia, misionera guaraní, es la que celebramos hoy. Somos una provincia que canta y que, cuando pisamos el área rival, también somos una provincia que ataca. Nos la supimos jugar contra River y Boca, contra Independiente, contra San Lorenzo. Defendimos la ropa y la bandera de Andrés. En 90 años, desde la tierra de la yerba y del té, de las cataratas y el monte y los ríos, muchas empresas bancaron el pecho de nuestras camisetas. Y lo siguen haciendo. En 90 años pasó Diego, la pidió en la mitad de cancha, y desde allí -la mano de Dios, el más grande de todos los tiempos-, la puso de emboquillada al ángulo y de volea en un golazo que se clavó en el arco de la Ayreault y se gritó con alma y vida para el hospital de niños de Posadas porque había venido a jugar por los pibes de Misiones. Desde el medio de la cancha de Guaraní, en todos los medios del mundo. Qué más puedo decir de un club que nos dio todo? En 90 años de historia se viven muchas vidas. Y reviven, créanlo socios y vecinos de Sarita, las vidas de los que ya no están. Entrar de la mano del viejo a la cancha, mirar el cielo azul tobiano de humo y estruendo, saltar a gritos con la hinchada, abrazar el alambrado cuando no das más, te hace hombre y vecino, te hace socio y dirigente y te hace, me hizo, no dejar de agradecer al cielo jamás. Del gorro, bandera y vincha, del potrero y la calle al estadio, Guaraní cumple 90 años de jugar a la pelota en el club más misionero de todos. Feliz cumpleaños, Misiones!



