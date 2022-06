A la conquista de Entre Ríos

domingo 12 de junio de 2022 | 6:01hs.

Crucero buscará dar otro paso más hacia el objetivo primario cuando visite desde las 16 a Atlético Paraná en lo que será la continuidad de la 13ª fecha del torneo Federal A.



El equipo misionero se ubica en podio de las posiciones en la zona Norte, pasando por un buen presente deportivo pero todavía con intenciones de sentar las bases del juego y sobre todo construir una identidad.



Al menos esa es la idea de Rolando Ricardone, quien debutó el fin de semana pasado al frente del plantel y ya avisó que su meta primaria es darle su impronta al equipo.



El técnico chaqueño asumió hace 12 días y ya se fijó un objetivo a corto plazo: “Tuve esta posibilidad y ahora hay que seguir remarcando. Creo que Crucero tiene que empezar a presionar más alto, cerca del arco contrario”.



“Acá no hay secretos, los jugadores son los que deciden dentro de la cancha y tienen que ganar en confianza. El cuerpo técnico sólo empuja. Esto es trabajo y día a día. Tengo un esquema y ya le expliqué a los chicos lo que quiero”, agregó el hombre de 41 años.



“El que conoce esta categoría sabe que no existen partidos fáciles, todos son complicados”, cerró.



Si bien no hay confirmación oficial, el equipo no sufriría mayores modificaciones respecto al que viene de ganar 2-1 ante Juventud Unida. De confirmarse, entonces, Guillermo Bachke ocupará el arco, la defensa estará liderada por Lautaro Brienzo, Daniel Abello y Tarrito Pérez; el mediocampo contará con Leonardo Morales y Alex Garay; mientras que la ofensiva tendrá como referente al capitán Ernesto Álvarez.



En la vereda de enfrente el Decano llega inmerso en una profunda crisis deportiva con apenas una victoria en doce presentaciones. Números que preocupan.



Joaquín Gil (de la liga sampedrina) será el árbitro en el estadio Pedro Mutio.