Zelenski advirtió que la guerra llevará a un caos político mundial

domingo 12 de junio de 2022 | 6:02hs.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, alertó ayer que la crisis alimentaria por la guerra en su país “conducirá de forma inexorable al caos político” mundial, al insistir con una mayor presión internacional para destrabar la exportación de granos retenidos en sus puertos.



En un video ante el foro de Shangri-La en Singapur, el mandatario advirtió que si su país no retoma las exportaciones “el mundo se enfrenta a una severa crisis alimentaria, incluso a hambrunas” en varios países en Asia y en África.



La ONU y varios países intentan que se abra un corredor marítimo para permitir las exportaciones.



“La escasez de alimentos conducirá de forma inexorable al caos político, que puede implicar en el derrocamiento de muchos políticos”, dijo ante una audiencia que incluyó al jefe del Pentágono Lloyd Austin y al ministro de Defensa de China, informó la agencia de noticias AFP.



Zelenski dijo que actualmente Ucrania está exportando más de dos millones de toneladas de grano al mes, por vías férreas, pero afirmó que esto no es suficiente.



Antes de la invasión rusa, el país era el mayor productor del mundo de aceite de girasol y uno de los principales exportadores de trigo.



Rusia y Ucrania, responsables en conjunto de un 30% de las exportaciones mundiales de trigo, se reprochan mutuamente la destrucción de las reservas de cereales.



Además, Ucrania tiene paralizadas millones de toneladas de granos que no puede exportar por el bloqueo de sus puertos, mientras que las sanciones occidentales impiden que Rusia exporte gran parte de su producción agrícola o de fertilizantes.



Reconocen 10.000 soldados caídos

Por otra parte, el asesor del presidente Volodimir Zelenski, Oleksiy Arestovych, dijo ayer a través de un video colgado en YouTube que unos 10.000 soldados ucranianos murieron desde que el pasado 24 de febrero Rusia iniciara su invasión. Esta cifra se condice con lo señalado previamente por el ministro de Defensa, Oleksii Reznikov, quien dijo que un centenar de militares ucranianos pierde la vida cada día desde el inicio de los combates.



Se trata de la primera cifra del total de soldados ucranianos caídos desde el inicio de la guerra que reporta Kiev, aunque el propio Arestovych la calificó como un número “aproximado”.



El Estado Mayor ucraniano calcula, por otro lado, que el Ejército ruso ha sufrido unas 32.000 bajas mortales entre sus soldados, unos 150 de los cuales fueron abatidos en las últimas 24 horas.



Arestovych criticó la lentitud de los aliados occidentales en cuanto al envío de armas: “Si hubiésemos tenido tres veces más de fondos para la misma artillería, habríamos resuelto los problemas en todos estos lugares de forma muy rápida y eficaz”, aseguró.

Joe Biden: “Zelenski no quiso escuchar”

El presidente estadounidense, Joe Biden, criticó en las últimas horas que su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, “no quiso escuchar” las advertencias de la Casa Blanca antes de que Rusia invadiera su país.



“Mucha gente pensó que estaba exagerando” al mencionar un ataque ruso contra Ucrania antes de que comenzara, declaró Biden en una recepción en Los Ángeles, realizada la noche del viernes para recaudar fondos para el Partido Demócrata.



“Pero sabía que teníamos información de que estaba ocurriendo. (El presidente ruso Vladimir Putin) iba a cruzar la frontera. No había ninguna duda y Zelenski no quería oírlo”, dijo a los periodistas tras asistir al cierre de la Cumbre de las Américas.



Asimismo, el mandatario estadounidense acusó a Putin de “intentar borrar la cultura, no sólo la nación” de Ucrania.



EE.UU. había empezado a advertir de los preparativos para un conflicto bélico en Ucrania mucho antes de que Putin anunciara una “operación especial”, el nombre con el que denominó la invasión iniciada el 24 de febrero.