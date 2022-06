El cruce en vivo de Prandi y Tucu López

domingo 12 de junio de 2022 | 6:00hs.

Julieta Prandi y Tucu López protagonizaron un tenso cruce en vivo el viernes por la mañana. Los conductores de ‘Es por ahí’ (canal América) tuvieron opiniones dispares sobre la disposición del Ministerio de Educación de la ciudad de Buenos Aires que prohíbe el uso del lenguaje inclusivo en las escuelas porteñas y cada uno justificó su postura.



“Está atrasando el aprendizaje y a mí me parece que está perfecto”, dijo la modelo. Y Tucu postuló: “Yo no coincido con vos en este sentido, yo creo que una letra, si vos no te identificás con un género binario, te cambia totalmente. Por otro lado no se enseña lenguaje inclusivo en las escuelas”.