Nuevo hogar y compromiso para mejorar la salud

domingo 12 de junio de 2022 | 6:04hs.

Los protagonistas involucrados en esta historia son el italiano Vicenzo Bartolo, de 75 años, y la puertorriqueña Viviana Hein, que llegaron a Pozo Azul hace cinco años. Allí compraron una chacra con el objetivo de rearmar su vida luego de haber vivido un hecho de inseguridad en Pilar, Buenos Aires, donde residían previamente.



Ese fue el motivo central que los llevó a tomar la decisión de venir a Misiones. Tal como relatan, al llegar a su nueva comunidad observaron la tranquilidad, pero también los escasos recursos -en cuanto a salud- que poseía el municipio. Pese a la edad avanzada de ambos quisieron poner su grano de arena creando una fundación, idea que tomó mayor fuerza luego de que se contagiaron de Covid-19.



Actualmente Pozo Azul sólo cuenta con cobertura pública que ofrece su Centro de Atención Primaria de la Salud, que en términos poblacionales y de servicios es escaso para mitigar las necesidades sociales. A partir de plantearse esta problemática la pareja de jubilados, que llegó al municipio ubicado en el interior profundo de la provincia, inició la construcción del primer Centro de Diagnóstico por Imágenes “Fundación Pozo Azul”, con el objetivo de ofrecer un servicio de suma necesidad en el lugar.



La zona carece de un servicio de diagnóstico por imágenes, sus ciudadanos se ven imposibilitados de realizar controles de salud de forma periódica y recibir un diagnóstico preciso como lo ofrecen estos sistemas y muchas personas deben concurrir al Hospital Samic de Eldorado, en el que no siempre pueden atenderse.



Enamorados del entorno natural del lugar, la pareja también se conmocionó con la dura realidad de muchas familias y vivieron en carne propia los limitados recursos, que si bien mejoraron en los años que llevan de municipalización, todavía son escasos.



“Al conocer la situación del lugar surgió la inquietud de crear la Fundación Pozo Azul, que lleva ese nombre porque visualizamos diversos problemas sociales de postergación y olvido. El primer objetivo es la construcción del edificio para un centro de diagnóstico”, indicó Hein a El Territorio.



Según señaló, el centro de diagnóstico está pensado para aquellas personas que tengan o no obra social para costear el valor de estudios con imágenes, cuyos valores no son nada accesibles.



La idea es ofrecer servicio ambulatorio con análisis clínicos, radiografías, ecografía, electrocardiograma, mamografía, kinesiología y encefalograma, entre otros.



Como todo proyecto social, es ejecutado a pulmón, a medida que los recursos lo permiten la obra avanza. En ese marco buscan sumar voluntades para dotar al espacio de recursos materiales como equipamientos, mobiliarios y profesionales.



“Es un sueño que con mucho sacrificio avanza, la etapa de edificación está en la parte final, ahora resta otra etapa principal que es equipar el centro. Por eso queremos sumar donaciones en equipos para que toda la población pueda atenderse acá, dando solución a una inquietante carencia”, comentó por su parte Vicenzo Bartolo, quien es el presidente de la fundación.



La propuesta recibió el visto bueno del ministro de Salud, Oscar Alarcón, con quien el matrimonio estuvo reunido y ante quien elevarán un petitorio para conseguir recurso humano e instalarán el laboratorio cuyo equipo fue donado por un vecino de Pilar, provincia de Buenos Aires.



Los encargados de la iniciativa piden ayuda con equipos, nuevos o usados, para rayos X, electrocardiograma, electroencefalograma, ecógrafo, kinesiológicos y odontológicos, entre otros.



“Todo será bienvenido, pensamos terminar el edificio y poder inaugurarlo para que los pobladores puedan beneficiarse, será un aporte que quedará en el lugar. Estamos convencidos que la salud es el bien más preciado”, concluyeron.



Quienes quieran sumarse a la campaña y colaborar, pueden hacerlo comunicándose al (03751) 15-593261, en la página web www.pozoazul.com.ar o por medio de los perfiles de Facebook o Instagram 'Fundación Pozo Azul'.