Rescatan seis coatíes y dos caí, los tenían como mascotas

domingo 12 de junio de 2022 | 6:04hs.

En el Parque Ecológico “El Puma” de Candelaria trabajan para la liberación de seis coatíes y dos monos caí que llegaron a la reserva luego de ser rescatados. La mayoría de los ejemplares habían sido sometidos al mascotismo y se encuentran en un proceso de recuperación. Se espera que puedan ser devueltos en primavera, cuando el monte tenga las frutas suficientes para que los animales puedan encontrar el alimento suficiente.



Una vez que ingresaron al predio, los dos monos realizaron una cuarentena y se le practicó un análisis zoonótico (se los liberó de parásitos, virus y bacterias). Luego de este proceso previo, que tiene que ver con la sanidad, obtuvieron el alta veterinaria. Sobre los primates explicaron que son dos crías, de pocos meses de vida, que llegaron en condiciones muy deterioradas. De todas formas ya se lograron estabilizar y ahora deberán adaptarse gradualmente con los adultos de su especie.



En el caso de los coatíes hay dos machos adultos, una hembra adulta, una cría, un juvenil y un macho que fueron derivados del Centro Aguará de la provincia de Corrientes. Todos los ejemplares llegaron tras haber sido tenidos como mascotas, la mayoría fue entregado por quienes se decían sus propietarios. El más pequeño que está en rehabilitación fue comprado por una familia y luego lo entregado a una veterinaria para que lo llevarán a El Puma.



Sobre esta especie señalaron que los coatíes son matriarcales, en los grupos hay una hembra líder que guía a las crías y los juveniles. Cuando los machos pasan el año, salen de la agrupación y se quedan cerca, pero no junto al resto.



Los coatíes, como el resto de los animales silvestres, no son mascotas y su comportamiento puede resultar agresivo cuando llegan a la edad adulta.



Trabajo de recuperación

Los técnicos del área de Bienestar Animal son los que hacen el acompañamiento a los animales en una tarea compleja de recuperación, porque los especialistas deben tener poco contacto con los ejemplares, pues la premisa es que ellos vuelvan a tomar hábitos que los ubiquen lejos de la presencia del humano.



Para el proceso de rehabilitación, el personal debe conocer la etología -ciencia que estudia el comportamiento- de los animales e intentar brindarle todas las herramientas para que puedan defenderse solos en su hábitat.



Desde la reserva explican que los coatíes, monos y pecaríes deben ser liberados en grupo, no sucede lo mismo con felinos o ciervos, que pueden ser devueltos a la naturaleza en soledad. “Suele decirse que son solitarios, pero en realidad lo correcto es afirmar que se relacionan con sus pares de manera diferente que otros ejemplares”, señalaron.



Según explicó Paula Paiva, veterinaria especialista en animales silvestres que forma parte del Parque El Puma: “A algunos de los ejemplares se los monitorea luego de un examen completo, a fin de que sean devueltos a su hábitat. Otros, por haber sido víctimas de mascotismo o presentar lesiones que le impiden regresar al medio natural, se quedan en el parque de manera permanente. Lo principal es rehabilitar y para esto es clave el trabajo en equipo”.



Y comentó que al predio llegan animales atropellados, provenientes del mascotismo o tras haber sido atacados por otras especies. Así llamó a la toma de conciencia acerca del cuidado de estos ejemplares, responsables de la riqueza de biodiversidad que caracteriza a Misiones.