Bariloche y Mendoza los preferidos por los misioneros

Con las vacaciones de invierno cada día más cerca, hay destinos que ya están en la mira de los viajeros argentinos para viajar durante julio y agosto. La demanda de reservas a nivel global está un 15% más alta que en este mismo periodo del año en 2019 -antes de la pandemia- lo que establecería un récord turístico para esta época del año en todo el mundo.



La plataforma Booking.com realizó un relevamiento para conocer cuáles son los destinos que ya están en la mira de los viajeros argentinos para viajar durante julio y agosto. La información se refiere a búsquedas realizadas por los argentinos en las dos últimas semanas de abril con fechas de check in durante el período julio-agosto y no significan necesariamente reservas.



Los diez destinos más buscados durante el mes de abril para check-in entre julio y agosto de 2022 son San Carlos de Bariloche (Río Negro), Buenos Aires (Buenos Aires), Puerto Iguazú (Misiones), Mendoza (Mendoza), Salta (Salta), San Martín de los Andes (Neuquén), Ushuaia (Tierra del Fuego), Madrid (España), París (Francia) y Barcelona (España).



Desde Mazza Turismo indicaron que la mayor demanda se vuelca por los destinos de la Patagonia, que son centros de ski. “En primer lugar Bariloche y después Ushuaia y San Martín de Los Andes, que son los tres principales centros de ski del pais. También mucha gente quiso escaparse del frío y optó por destinos de playa en el Caribe. Entre los más elegidos están Cancun y Punta Cana”.



En esa misma linea, desde Carlota Stockar comentaron que lospreferidos de sus clientes sonUshuaia, Bariloche, San Martín de Los Andes, Esquel, Salta y Jujuy. En cuanto a internacionales elijen Cancún, Punta Cana, Miami y Europa. Desde Batia Viajes dijeron que sus clientes “Están pidiendo mucho Salta, Bariloche y Mendoza” y en cuento a destinos fuera del país los más elegidos son Gramado y Canela.



Bariloche y Mendoza sin duda son los que ocupan el puesto número uno de los más pedidos en las agencias misioneras. También en la agencia Piu Bella tuvo consultas por estos destinos “mas que nada nacionales y en destinos internacionales piden Salvador de Bahia,Porto de Galinhas y San Andres”.



La plataforma Booking anunció recientemente que se espera un periodo vacacional julio-agosto en todo el mundo de muchos viajes, dado que en este momento hay un crecimiento global de reservas para las vacaciones de mitad del año.



“Sin dudas el turismo ha enfrentado momentos difíciles en los últimos años, pero confiamos en una fuerte recuperación. La demanda de viajes domésticos continuará siendo una importante tendencia durante las próximas vacaciones de invierno y estamos preparándonos para atender a esta demanda”, expresó Jimena Gutierrez, gerente de Booking.com para Argentina, Uruguay y Paraguay.



Otra tendencia identificada por la plataforma, además del aumento de búsquedas, es el uso de dispositivos móviles en la planificación de viajes.



Desde una de las agencias explicaron que en julio tanto la Patagonia como el Caribe están en temporada alta, es decir, que los precios son bastante elevados en comparación al resto del año, sin embargo “la gente igual compro muchó. Lo bueno es que la gente se anticipó y compró hace bastante. Entonces se conseguían muchas cosas a precios razonables todavía. Los que compren a último momento, por ejemplo para destinos de la Patagonia, los precios no bajan de los 200 mil pesos por persona por una semana. Con vuelos, alojamiento y algunas excursiones pero sin actividades de esquí (eso es aparte)”.



Fin de semana largo

Los feriados en conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (17 junio) y del General Manuel Belgrano (20 junio) dan lugar a la formación de un fin de semana extra largo donde los argentinos se preparan para recorrer el país.



El amor de los argentinos por viajar está siempre presente y los fines de semana largos dan la oportunidad de salir un poco de la rutina, realizar una pequeña escapada para cambiar de aire, descansar y recuperar energías. En ese contexto, un 78% de la comunidad viajera argentina dijo que los viajes contribuyen a su bienestar mental y emocional, y no se dieron cuenta de la importancia de viajar para su bienestar hasta que ya no fue una opción (65%) como consecuencia de la pandemia. Además, un 73% está de acuerdo y dice que va a decir que sí a cualquier oportunidad de viajar que se les presente, si el bolsillo lo permite.



Por eso, la plataforma realizó un relevamiento para identificar los destinos más elegidos por los argentinos para el próximo fin de semana largo. Los destinos nacionales más reservados entre el 17 y 20 de junio son Buenos Aires, Córdoba, Salta, San Carlos de Bariloche y Mar del Plata. Entre quienes decidieron visitar destinos internacionales en estas fechas, los más elegidos son: Madrid (España), Barcelona (España), Roma (Italia) París, (Francia) y Río de Janeiro (Brasil).



Bariloche

Bariloche es, para muchos, una de las ciudades más bellas de Argentina. Su ubicación, en la Patagonia, ofrece unos paisajes inigualables que se encontrarán en pocos lugares del mundo.



Parque Nacional Nahuel Huapi: Este lugar se encuentra a orillas del Lago Nahuel Huapi y ase pueden realizar caminatas, escalada, deportes de aventura e incluso navegar en el propio lago.



Centro: No hay que perderse la Catedral de Nuestra Señora de Nahuel Huapi, una preciosa construcción de estilo neogótico situada a aguas del lago. Además, hay que dar una vuelta por el Centro Cívico de Bariloche, con una bella arquitectura poco usual en la zona y aprovechar para probar los famosos chocolates del lugar.



Bosque de arrayanes: Uno de los lugares más bonitos del Parque Nacional Nahuel Huapi es el Bosque de arrayanes, un árbol que crece en los bosques templados de Chile y Argentina con una preciosa y llamativa corteza naranja.



Mendoza

Muy cerca de Mendoza también hay importantes centros de esquí.



Que hacer en Mendoza dependerá de la estación del año y del interés central del viajero. Un clásico de invierno es esquiar en Las Leñas, a 450 kilómetros de la Ciudad de Mendoza y a 70 kilómetros de Malargüe. El centro de esquí más importante de Mendoza y uno de los más destacados de Sudamérica cuenta con más de 20 pistas de esquí, además de una excelente hotelería y gastronomía.



A pocos kilómetros, se pueden visitar el Pozo de las Ánimas, Valle Hermoso, Centro Termas de Lahuen-Có y Laguna de la Niña Encantada. Otras importantes pistas de esquí de la provincia son Vallecitos, Penitentes, Parque de nieve Los Puquis y Parque de Nieve Aconcagua Park.



Para los que buscan turismo aventura Malargüe es el centro turístico más importante, a 420 kilómetros de Mendoza, sobre la ruta 40. Allí los amantes de las emociones fuertes, el deporte y la vida al aire libre encontrarán todo tipo de actividades que conjuguen turismo y movimiento.



Para aquellos turistas que eligen pasar unos días relajados, aunando naturaleza y ciudad, que hacer en Mendoza se responde optando por recorrer las ciudades más importantes de la provincia.



San Martín de los Andes

San Martín de los Andes también es uno de preferidos para vacacionar.



La primera actividad al llegar a la localidad debe ser recorrer las 3 avenidas principales que posee: General Villegas, General Roca y San Martín. En ellas se encuentran la mayoría de los comercios de la ciudad, donde se podrá hallar bares, restaurantes, tiendas de ropa, pastelerías y establecimientos ideales para adquirir recuerdos.



Conocer la Parroquia San José: Una de las estructuras icónicas de la ciudad, el cual es reconocido como el patrono de los carpinteros. Debido a ello, una de las características principales que podrás apreciar de la capilla es su interior cubierto con madera, incluyendo las paredes y el techo.



Orilla del lago Lácar: El lago Lácar es un destino que, a pesar de la belleza de sus aguas y arena fina, no suele ser un sitio ideal para bañarse debido a las bajas temperaturas que posee. Se debe a que es de origen glaciar, siendo frías todo el año; sin embargo, durante el verano se puede encontrar algunas playas aptas para ser disfrutadas de forma apropiada.

