Los proyectos de reforma impositiva marcan este mes el pulso del Congreso

domingo 12 de junio de 2022 | 6:02hs.

El debate sobre quiénes deben pagar más o menos impuestos se instaló en el Congreso de la Nación y será parte de las discusiones que tendrán diputados y senadores durante este mes de junio, cuando aborden proyectos de leyes relacionados a tributos que hacen las personas y las empresas para sostener el gasto público que administra el Estado nacional.



Uno de esos proyectos es el de alivio fiscal para pequeños contribuyentes que será tratado en una sesión de la Cámara de Diputados que se realizará el miércoles que viene y que servirá para mostrar el ahogo impositivo que padecen hoy gran parte de los trabajadores autónomos y monotributistas.



La otra cara de esa misma moneda se verá también en la Cámara de Diputados, la semana próxima, cuando comience a debatirse en comisiones el proyecto de renta inesperada, enviado por el Poder Ejecutivo nacional para gravar con el 15% del impuesto a las ganancias a las empresas que registren ingresos superiores a $1.000 millones.



Las dos iniciativas -la del alivio para pequeños contribuyentes y la de la renta de las grandes empresas- servirán para que los legisladores de todos los sectores políticos expongan sus miradas sobre quiénes deben aportar más en este momento de crisis y a quiénes el Estado debería aliviar la presión impositiva.



Un debate interesante para tratar de entender lo que piensan los integrantes del poder legislativo nacional acerca de los impuestos que pagan las personas y las empresas para solventar el funcionamiento del Estado y qué tan justo es el sistema impositivo que actualmente funciona en el país.



Alivio fiscal

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, junto a un grupo de legisladores oficialistas y de la oposición impulsó el proyecto de ley que busca generar alivio fiscal a los trabajadores autónomos y adelantar la actualización de las escalas del monotributo.



El proyecto prevé adelantar al 1° de julio la actualización de las escalas de facturación máxima que, según la ley de monotributo, debía hacerse el 1° de enero de 2023. Es decir, la actualización que debía hacerse al concluir 2022 abarcando todo el año, se dividirá en partes y se le aplicará la inflación del primer semestre.



La idea de este proyecto de ley es que el porcentaje cercano al 30% de suba que registraron en el primer semestre de este año las jubilaciones y demás prestaciones que paga la Anses, se utilice para actualizar las escalas de facturación de las distintas categorías del monotributo desde el 1° de julio de 2022.



Desde el despacho de Sergio Massa explicaron que “el proyecto no incluye aumento en las cuotas mensuales a pagar, sino que sólo se busca una actualización de los topes máximos de facturación para que los 4,5 millones de monotributistas no tengan que saltar hacia una escala mayor, o quedar afuera del régimen simplificado, si su facturación creció en términos nominales por efecto de la inflación.



Renta inesperada

El proyecto de ley de renta Inesperada que comenzará a analizarse la semana próxima en las comisiones de la Cámara de Diputados fue descripto por el Ministro de Economía, Martín Guzmán como “una iniciativa que busca reducir las injusticias distributivas que el impacto de la guerra en Ucrania sobre los precios genera en nuestra sociedad”.



El proyecto impulsado por el poder ejecutivo nacional -desde el que explican que se trata de un gravamen que se cobrará por única vez- contempla un aporte al fisco del 15% para las empresas que hayan tenido ganancia superior a los $1.000 millones en el año en curso.



Según los cálculos de Economía, en 2021 unas 600 empresas ganaron más de $1.000 millones, descontando gastos operativos, y en caso de mantenerse la misma situación en 2022, entre 350 y 360 compañías estarían perfiladas para el pago del tributo.



Si bien la iniciativa se lanza como ‘renta inesperada’ por los efectos de la guerra, el impuesto será “transversal” e impactará en todas las empresas que cumplan con los parámetros establecidos, más allá de si su actividad está vinculada o no al conflicto bélico.



Según las cuentas que hacen en los despachos del Ministerio de Economía, el impuesto será tributado por 360 grandes empresas y no descartan que el dinero comience a entrar a las arcas del Estado este año. Esperan recaudar 1.000 millones de dólares.



El Ministro Guzmán explicó que “mientras unos pocos se benefician con ganancias extraordinarias que no han sido fruto de más inversión o producción, sino simplemente del alza de los precios internacionales, del otro lado la gran mayoría sufre los efectos de la guerra pagando más por lo que se consume día a día”.



Según Guzmán, “hoy en el mundo se busca hacer frente a la crisis distributiva que nos impone esta coyuntura global. Las desigualdades son en gran parte la consecuencia de cómo se distribuye y ejercita el poder, y combatirlas es responsabilidad de quienes gobernamos para el bienestar del pueblo”.



Por su parte, el diputado oficialista Daniel Arroyo dijo que “el proyecto para gravar la renta inesperada es de pura justicia y ética” y se necesita para “compensar a mucha gente que la pasa mal”. También dijo que esperaba que “al menos una parte de la oposición pueda acompañar la iniciativa”.



“Cuando hablamos de un conjunto de empresas hablamos de aquellas que han tenido un beneficio neto por encima de los $1000 millones, nadie piensa en impuestos para el comerciante de la esquina”, explicó el diputado Arroyo.

Boleta única: cómo votaron los diputados misioneros

La Cámara de Diputados aprobó el miércoles pasado el proyecto de ley que implementa el sistema de boleta única de papel para las elecciones nacionales, que ahora se encuentra en el Senado, en el que tiene mayoría el oficialismo que se opone a esta iniciativa y por lo tanto es difícil que logre su aprobación.



Durante la sesión, los siete diputados misioneros tuvieron diferentes posturas frente a este cambio electoral que significa presentar todos los candidatos en una sola boleta de papel para que los votantes marquen con una cruz al candidato elegido, dejando de lado las boletas individuales como las que se usan en la actualidad.



Los diputados del interbloque de Juntos por el Cambio, Martín Arjol, Florencia Klipauka y Alfredo Schiavoni votaron a favor de la boleta única. Los diputados del Frente de Todos Cristina Brítez y Héctor Bárbaro votaron de manera negativa. Y los diputados Diego Sartori y Carlos Fernández no asistieron a la sesión por lo tanto se los cuenta en la lista de legisladores ausentes.



Durante el debate, el ex ministro del Interior y diputado del Interbloque Federal, Florencio Randazzo, dijo que el sistema electoral vigente "es confiable, pero es necesario cambiar el instrumento", porque también para el robo de boletas "se requieren fiscales pagos, con lo cual las estructuras políticas de quienes son gobierno tienen ventaja en relación a los que no tienen manejo de gobierno, y la boleta única viene a suplir estos problemas".



Desde el gobierno rechazan la iniciativa. La secretaria de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Patricia García Blanco, aseguró que "desde el '83 a la fecha las elecciones se desarrollan con total normalidad y no ha habido denuncias”.