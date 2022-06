Alerta en chacras por el frío: habrá marcas bajo cero en varias zonas

domingo 12 de junio de 2022 | 6:04hs.

A días de la llegada del invierno el frío ya marcó su presencia en Misiones. Ayer hubo escarchas en las zonas Sur y Centro. Las temperaturas mínimas fueron de un dígito en toda la provincia, casi rozando el punto de congelación con 1,1° en Pueblo Illia; 1,3° en San Vicente; 1,4° en Dos de Mayo; 1,5° en Apóstoles; 4° en Posadas con 2,5° de térmica. Al Norte, Puerto Iguazú tuvo mínimas de 7°. Y en la capital misionera la máxima no pasó los 13°.



Pero hoy en San Pedro se esperan temperaturas mínimas de 0° con térmicas de -2°; igual panorama se aguarda en Bernardo de Irigoyen.



En ese marco, los productores están alerta. Si bien el frío favorece a algunos cultivos y elimina plagas, igualmente se toman previsiones.



Ayer las chacras amanecieron escarchadas en varios puntos. En el caso de Ruiz de Montoya, el pasto estuvo cubierto de una fina capa de hielo antes que salga el sol.



Uno de los vecinos del lugar, Oscar Kaelin, quien trabaja con su hermano Carlos, contó: "Protegemos con ramas y estimo que muchos tendrán serios problemas con la ganadería ya que hay poco pasto y en invierno empeora la situación".



Además, Kaelin sostuvo: "Cada estación tiene sus virtudes y dificultades, momentos que hay que afrontar y salir adelante".



De esta manera, comparó las características de la labor en el período invernal y en el estival.



"Los trabajos en invierno y verano son distintos, por ejemplo la época de mucho calor exige más limpieza, de todos modos hay que aceptar los fenómenos climáticos y eso significa sacrificio, donde también hay alegrías o hay que lamentar pérdidas y volver a empezar".



En el caso de Héctor Cruj, otro productor, comentó las previsiones para resguardar las plantaciones. "Tapo con hoja de pino las ramas para empezar a plantar en julio y en cuanto a las plantas de yerba, el próximo mes empiezo con la tarefa por lo que ahora también lo cuido para no perder nada", dijo.



"El trabajo en la chacra no es fácil, complica varios factores, en los momentos de sequía mueren plantas no se puede producir y si llueve varios días y con abundancia puede erosionar la tierra", señaló.



Para este domingo la Dirección de Alerta Temprana pronosticó que será una jornada de tiempo bueno con cielo despejado y con marcado descenso de la temperatura.



“Se intensifica el avance de la masa de aire de origen polar y es alta la probabilidad de fenómenos de heladas y escarchas al amanecer en toda la provincia. Se espera que las temperaturas mínimas se registren en zonas Centro y Norte. Continuarán predominando los vientos leves del Sur”, explicaron desde el organismo que depende del Ministerio de Ecología.



Para hoy se esperan temperaturas mínimas de 3° en la zona Sur y máximas de 15°. En el Centro las mínimas serán de 2° y las máximas de 14° y en el Norte habrá mínimas de 3° y máximas de 15°.



Mañana continúa con fuerza la incidencia de la masa de aire polar sobre Misiones, por lo que se mantienen las bajas temperaturas y cielo despejado en toda la provincia.



La probabilidad de ocurrencia de heladas y escarcha sigue elevada y se presentará de forma puntual.



En la zona Sur se esperan temperaturas mínimas de 7° y máximas de 18°, en el Centro habrá mínimas de 5° y máximas de 17° y en el Norte mínimas de 7° y máximas de 18°. Las máximas irán subiendo hasta mediados de la semana de manera gradual en toda la provincia.

Habilitan línea para asistir a personas en situación de calle

Ante la irrupción del frío está vigente una línea de Whatsapp para poder asistir a personas en situación de calle. Se trata del número 376-4367690 a través del cual quienes vean a una persona en riesgo por el ambiente polar pueden comunicarse y dar aviso. El número estará vigente hasta el 31 de agosto, anunciaron.



La iniciativa se presentó en el marco del lanzamiento del Operativo Red que encaran el Ministerio de Desarrollo Social, la Fundación religiosa Filipos y el Centro de Asistencia Transitoria para Adultos Mayores (Catam) del Hospital Baliña de Posadas.



El operativo tiene un carácter integral y se atenderá a todas las personas que lo necesiten, no sólo a quienes están en situación de calle, aclararon y explicaron que también se dará ayuda a taxistas, colectiveros o familias que estén visitando a un paciente en algún hospital.



Sobre la logística, durante estos tres meses habrá diez móviles que recorrerán las calles de la capital provincial de forma permanente en busca de quienes necesiten la ayuda.



En el operativo se proveerá de abrigos, alimentos calientes y elementos de higiene y toda la operatoria de los centros se encontrará respaldada por un protocolo específico de acción para los ingresos, traslados y admisiones, para cuidar la salud de todos los asistidos y quienes trabajen en los operativos.