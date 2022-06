Dos meses de la desaparición de Maxi Pimentel en Irigoyen, su familia sin respuestas: "Estamos desesperados"

sábado 11 de junio de 2022 | 18:00hs.

Mañana se cumplirán dos meses de la desaparición de Maximiliano Pimentel (24) en la localidad fronteriza de Bernardo de Irigoyen. Salió de su casa para transportar un lote de vinos argentinos hacia Brasil, lo que hacía habitualmente a través de pasos clandestinos, pero nunca más regresó. Desde entonces una mezcla de silencio y misterio rodea el caso.

"Sigue todo igual, no tenemos ni una noticia, ni una pista, absolutamente nada de nada", lamentó Adriana Pinnow, esposa del joven y con quien tiene dos hijos pequeños que, de manera lógica, piden por su papá.

En ese contexto reveló que "la Policía de Argentina nos manda a la de Brasil porque suponen que Maxi cruzó la frontera y dicen que tiene que haber registros de alguna cámara. La Policía de Brasil nos manda de regreso a la Policía de Argentina diciendo que acá se debe investigar. De un lado a otro nos tienen, parece que no quieren trabajar y mientras tanto pasa el tiempo sin que las autoridades avancen en algún sentido".

Cabe recordar que en medio de la búsqueda de Maximiliano fue asesinado a balazos su primo, Diego Pimentel (33), en manos de Adilson Zang (33), quien para la familia es el principal sospechoso de la desaparición del primero en razón de que era el patrón y quien lo contrató para el transporte de la bebida argentina hacia tierras brasileñas; incluso -dijeron- aquella noche salieron juntos. Zang, por su parte, sobre ese hecho puntual mantiene la coartada de silencio después de haber tenido que declarar como testigo sospechoso.

Como consecuencia de la angustia generada por no saber qué más hacer, debido a que a nivel judicial y policial los esfuerzos investigativos no se tradujeron en resultados concretos, a fines de abril la familia Pimentel decidió ofrecer 1 millón de pesos de recompensa para quienes aporten datos certeros que orienten la investigación y conduzcan al hallazgo. Hasta el momento dicho esfuerzo económico no consiguió resultados.

Si bien en la localidad y fuera de ésta, por el contexto de la desaparición -que es el contrabando de vinos- muchos creen que lo ejecutaron, sus familiares todavía suponen lo contrario y encontrarlo con vida es la prioridad. "Sentimos que nadie quiere colaborar con nosotros, no sabemos qué pasó, si está bien o si no está", reclamó la esposa de Maxi en diálogo con este matutino.

La angustia familiar: "Estamos desesperados"

Según reconstruyeron los investigadores policiales en base a testimonios, Maximiliano fue visto por última vez el martes 12 de abril a las 20.30, cuando cargaba vinos antes de irse a Brasil. Su familia sostiene que estaba con Zang, quien lo contrató, aunque en ese punto se pierde el rastro y no existen certezas si llegó a cruzar al vecino país más allá de aseveraciones de algunos hombres que trabajaban con él en la clandestinidad.

La familia encabezó varias marchas pacíficas con el objetivo de exigir respuestas a las autoridades a cargo de la pesquisa porque “son muchos días silencio y en medio tuvimos que lamentar el asesinato de su primo Diego en plena búsqueda”.

"Es muy triste lo que estamos viviendo, necesitamos que se refuercen más las tareas investigativas y de búsquedas. Estamos desesperados. Mis dos hijos preguntan por su padre, principalmente el más chiquito que tiene tres años y no sé qué decirle. Pedimos que redoblen esfuerzos", insistió Adriana con la angustia a flor de piel.

Justicia para Diego

La búsqueda de Maximiliano se entrelaza con el pedido de justicia para su primo Diego. "Como te extraño, tristeza, te perdí mi hombre, mi ángel de mami. Como duele hijo mío", posteó el pasado 3 de junio su madre, Mavel Pimentel, en su muro de Facebook, junto a un video de su hijo en un momento de esparcimiento familiar.

"Estamos pidiendo también justicia por mi hijo que perdió la vida por ir a conversar con el patrón de Maxi, lo asesinó por querer saber qué pasó con su primo", había dicho y aclarado que "Diego no estaba ligado a la venta de vinos ni nada de eso, era un trabajador, tenía una familia con un hijo de 6 y otro de 4 años que lloran la ausencia de su padre".

"Pedimos encarecidamente que se haga justicia, más allá de que el responsable de la muerte de mi hijo siga preso", puntualizó.

Desaparición, pedido de explicación y asesinato

Las fuentes investigativas entienden que la desaparición de Maximiliano tiene directa relación con el contrabando de vinos argentinos hacia Brasil.

Entre otros detalles, en medio de la búsqueda, su familia declaró ante las autoridades que la última vez que el joven dio señales de vida habría estado acompañado de su supuesto patrón -Adilson Zang- cruzando dicho producto de manera ilegal hacia el vecino país. Maxi jamás regresó, contrario a su empleador que continuó su vida sin sobresaltos.

Es por eso que, al no saber nada de Maximiliano y observar que Adilson continuaba con tranquilidad en el pueblo, Diego (primo de Maxi) y su tío Antonio (papá de Maxi) decidieron buscar respuestas en la casa de quien creen, con mucha certeza, sabe qué pasó con el joven: si está vivo o muerto.

Lo enfrentaron en el barrio Obrero y lo que comenzó con un pedido de respuestas terminó con una balacera: Diego recibió diez impactos a corta distancia y murió sentado en el habitáculo de su camioneta, Antonio corrió de la escena en un descuido del asesino y puso a salvo su vida, en tanto que Adilson se entregó a la Policía pero afirmó desde ese instante que mató en defensa propia.

Zang ratificó que se defendió

En la instancia indagatoria por homicidio ante la titular del Juzgado Civil, Comercial y de Familia de San Pedro, Mariangel Koziarski (por subrogación), Zang ratificó que se defendió tras amenazas de muerte contra él y su familia. Además, agregó que teme por su vida, aún detenido.

"Te voy a matar a vos y a tu familia y después voy a prender fuego tu casa", describió que le dijo Diego Pimentel, quien, como se ve en los videos llegó a golpearlo en la cabeza con el arma que tenía en su poder.

Amplió que buscó mantenerse tranquilo porque estaban sus familiares en la casa, pero que empezó con los disparos porque desde la camioneta de Pimentel -cuando éste estaba volviendo- le gritaron "matalo, matalo" y temió por su vida. Aclaró que la víctima también disparó y que en su muro quedaron incrustados cinco disparos.

Facciones criminales brasileñas en Misiones

Hace dos días la televisión brasileña emitió un informe sobre el contrabando en vino en la frontera, con la intromisión directa de las peligrosas facciones narcocriminales de Brasil como Primer Comando Capital (PCC), Comando Vermelho, Bala Na Cara o el Primer Comando de Frontera, liderado por el conocido Néstor Fabián "Negro" Rojas desde la cárcel donde está preso desde hace un par de años.

"La Policía descubre un esquema millonario de contrabando de vino ligado al PCC", se expuso en el trabajo periodístico del programa Balanco Geral (Record TV) que incluyó una parte de la advertencia que hizo el juez Federal de Eldorado, Miguel Ángel Guerrero, en el encuentro de magistrados federales realizado el mes pasado en Rosario y en el que estuvo Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, ministros de la Corte Suprema.

"Mucho se ha hablado y mucho se ha mencionado el actuar de algunos comandos como el Primer Comando de la Frontera, Primer Comando Capital, Comando Vermelho y Bala Na Cara. La presencia no es hipotética", aseguró Guerrero, revelando que "nueve criminales detenidos en mi jurisdicción (que incluye la Triple Frontera) tienen estrecha relación con las mencionadas facciones".

En ese contexto el magistrado federal misionero dio un alerta sin rodeos: "Si no tomamos en cuenta lo que está sucediendo en la jurisdicción donde yo trabajo, creo que en diez años vamos a tener un problema muchísimo más grave que el que en este momento vive la ciudad de Rosario", en relación al avance del crímen organizado.

El informe televisivo ofrece detalles de los operativos que se vienen realizando en ambos países en relación al tráfico internacional de drogas y contrabando de mercaderías, haciendo especial hincapié en lo sucedido con Maximiliano Pimentel y su primo Diego en razón de que Zang estaría vinculado al PCC. Describe además los tentáculos desplegados por las facciones criminales para financiarse y el avance de éstas sobre este territorio.