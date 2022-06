Por paro de colectivos en Oberá, la comuna contrató otro servicio

sábado 11 de junio de 2022 | 4:30hs.

La Municipalidad de Oberá recurrió a una contratación temporal directa de una empresa de colectivos a fin de asegurar el servicio a los usuarios “atento a la falta de prestación constatada, de público y notorio conocimiento, del servicio público de transporte de colectivo de pasajeros en la ciudad de Oberá el día jueves, de forma intempestiva y sin notificar por la prestataria”, planteó la administración comunal en referencia a Capital del Monte, única prestataria del servicio de transporte urbano de pasajeros en Oberá.



En consecuencia, según informó, “el Departamento Ejecutivo resolvió realizar la contratación de la empresa Next Administradora de Nuevos Negocios SA Unión Transitoria, con el único fin de garantizar el servicio a los usuarios del transporte mediante una modalidad especial de emergencia”.



A su vez desde la comuna señalan que “el incumplimiento del servicio del día jueves 9 de junio se suma a los reiterados episodios similares acaecidos anteriormente, por lo que resulta necesario implementar un sistema de emergencia para garantizar el servicio público de transporte de colectivo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 23 de la Carta Orgánica Municipal, que obliga al Ejecutivo a garantizar la prestación de servicios públicos necesarios y asegurar las condiciones de regularidad, continuidad, generalidad, accesibilidad y mantenimiento para los usuarios”.



Citan la Carta Orgánica en su artículo 136° inciso 18, que facultad y obliga al intendente a asegurar la adecuada prestación de los servicios públicos.



“Por ello, la prestación del servicio en cuestión mediante la modalidad de emergencia garantiza el derecho de todos los usuarios, de conformidad a lo normado por el artículo 42 de la Constitución Nacional”.



Además añade la comunicación oficial que el prestador del servicio especial de emergencia será la empresa Next Administradora de Nuevos Negocios SA Unión Transitoria, “que demostró estar en condiciones suficientes para cubrir el servicio encomendado por tiempo determinado, siempre y cuando sea requerido”.



Añadió que el Ejecutivo decidió tomar esta medida para garantizar la prestación del servicio y permitir a los usuarios continuar con su vida cotidiana sin contratiempos.



En vísperas de la concesión

Justamente parte de la flota de la empresa Next, que participó del llamado de concesión y es una de las preadjudicadas para brindar el servicio del transporte público de pasajeros, había trasladado como muestra las unidades que posee y pondrá a circular de conseguir la licitación.



La comisión de preadjudicación de forma unánime opinó de preadjudicar a la Empresa Next Administradora de Nuevos Negocios SA. Unión Transitoria, oferente N° 4, los nodos hospital y terminal y sus líneas alimentadoras. Más enlaces: terminal al centro y centro hacia terminal, y enlaces: centro al Samic y Samic al centro. Para las cuatro empresas que presentaron ofertas venció ayer las eventuales impugnaciones. Ahora el Ejecutivo deberá remitir al Concejo la respuesta, con plazo hasta el miércoles 15, para conocer a los tres ganadores que brindarán servicio.