Sumar es la prioridad

sábado 11 de junio de 2022 | 6:01hs.

River, luego del discreto empate sin goles ante Defensa y Justicia, buscará esta noche su primer triunfo en la Liga Profesional de fútbol cuando reciba a Atlético Tucumán, en el partido correspondiente a la 2ª fecha.



El encuentro se jugará en el Monumental, desde las 20.30, será controlado por Fernando Espinoza y televisado por TNT Sports.



El equipo que dirige Marcelo Gallardo no pudo ganar en Florencio Varela, aunque sufrió muchas bajas en la formación por diferentes razones. Esta vez, el Muñeco contará con los regresos del arquero Franco Armani y el delantero Julián Álvarez, campeones con el seleccionado argentino en la Finalissima ante Italia, quienes reemplazarán a Ezequiel Centurión y Braian Romero.



Álvarez, la joya riverplatense, aportó seis de los ocho goles que River convirtió ante Alianza Lima de Perú en el último partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores e intentará mantener su gran momento. Su ausencia, añadida a una baja pronunciada en el rendimiento de Romero, se notó ante Defensa y Justicia, en un puesto donde River dispone de opciones escasas.



La defensa no dispondrá una vez más del chileno Paulo Díaz y el nacionalizado paraguayo David Martínez, afectados a sus seleccionados, mientras que Milton Casco no se recuperó de una lesión muscular.



Por su parte, Emanuel Mammana fue convocado pero sería suplente por una molestia que sufrió en la rodilla ante Defensa. En su lugar aparecería Andrés Herrera.



El mediocampo no tendrá a Nicolás De La Cruz, citado por Uruguay en fecha Fifa, y al colombiano Juan Fernando Quintero por lesión. A las bajas se añade el delantero Matías Suárez, quien aguarda el alta médica por un desgarro, pero también padece una nueva molestia en la rodilla izquierda.



La lista de convocados por Gallardo tiene a 19 futbolistas y da cuenta de la numerosa cantidad de ausencias en el plantel.



En busca de su mejor funcionamiento, River también está ocupado en el reemplazante de Julián Álvarez, quien dejará el club tras los octavos de final de la Copa Libertadores para jugar en el Manchester City.



La danza de nombres incluye al uruguayo Luis Suárez, pero nada está definido en un “mercado de pases muy difícil”, según manifestó Gallardo semanas atrás.



River necesita la victoria para recuperar terreno en el torneo y mantenerse en los primeros lugares de la tabla anual con el objetivo, en caso de no salir campeón, de clasificarse a la próxima Copa Libertadores.



El Millo deberá resolver el planteamiento táctico de un rival que lo complicó la última vez que lo visitó. El empate 1-1, el pasado 24 de abril, fue un llamado de atención para River frente a la férrea resistencia tucumana, en los primeros partidos de Lucas Pusineri como DT del Decano.



La fecha continuará hoy con otros tres partidos: Arsenal-Banfield, Tigre-Barracas y Sarmiento-Argentinos.