Rechazaron el pedido para que Sebastián Villa sea detenido

sábado 11 de junio de 2022 | 6:03hs.

Un juez de Garantías de Lomas de Zamora rechazó ayer el pedido de detención del futbolista colombiano Sebastián Villa, quien está imputado en una causa como autor del abuso sexual de una joven misionera, ocurrido en junio de 2021 en una casa de un country de Canning, al considerar que la declaración de la víctima no es prueba suficiente como para encarcelarlo y le sugirió a la fiscal profundizar la investigación.



El juez de Garantías Javier Maffucci Moore rechazó el pedido de detención que había solicitado el martes la fiscal Vanesa González, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 Especializada en Violencia de Género de Esteban Echeverría, quien ahora deberá evaluar si lo cita a declaración indagatoria.



El magistrado cuestionó duramente la investigación realizada por la fiscal que lleva como imputado a Villa por el delito de “abuso sexual con acceso carnal”, y le sugirió que “no basta con afirmar dogmáticamente que el testimonio de la víctima es creíble”.



“La comprobación del hecho se remite primordialmente entonces a lo que transmite la víctima, pero ello no conlleva bajo ningún término que pueda ser la única prueba que sostenga una imputación. El contexto mismo en el que tales hechos suelen cometerse obliga a llevar adelante una investigación con debida diligencia reforzada que, si se realiza de manera adecuada y eficaz, arrojará la existencia de otros elementos probatorios”, señaló el juez.



“Lo que se exige es el desarrollo de una investigación oportuna, exhaustiva e imparcial, a fin de salvaguardar tanto los derechos del imputado, como los de la víctima”, dijo Maffucci Moore en uno de los párrafos de su resolución, donde además explicó que “no basta con afirmar dogmáticamente que el testimonio de la víctima es creíble”.



“Se deben brindar razones suficientes que justifiquen esa credibilidad, porque no escapa ese testimonio a los criterios de veracidad y credibilidad cuya valoración resulta facultad propia de los jueces”, agregó.



El juez tuvo en cuenta las declaraciones de las dos médicas del hospital Penna en el que fue atendida la víctima el 27 de junio del año pasado, un día después del supuesto abuso sexual, ya que consideró que esos testimonios “tornan evidente, sin mucho esfuerzo intelectual, que ellas no observaron a nivel físico ninguna evidencia de abuso, en pocas palabras el examen de la victima fue normal”.



Para el juez, los “elementos de juicio no reúnen por el momento y al día de la fecha (por las falencias ya explicadas en cuanto a la prueba externa a los datos ya precisados) la entidad como para ordenar la detención de una persona”.

Críticas al fallo del juez

El abogado de la misionera que denunció haber sido abusada sexualmente por Sebastián Villa en junio del año pasado en una casa de un country de la localidad bonaerense de Canning criticó la resolución del juez que rechazó el pedido de detención del futbolista, al asegurar que hizo una “apreciación sesgada” de la prueba y que no tuvo en cuenta los “riesgos procesales” que existen en la causa.



Se trata de Roberto Castillo, letrado que representa a la víctima y que en diálogo con el canal de noticias C5N señaló que no le “sorprende que (el juez de Garantías Javier Maffucci Moore) haya rechazado el pedido de la fiscalía”.



“Sí me sorprende cierta apreciación que hace de la prueba, entiendo que es una apreciación sesgada, entiendo que la acomoda a la resolución que él ya de alguna manera considera que iba a resolver, incluso antes de la petición del Ministerio Público Fiscal”, expresó Castillo.