Incentivan a la comunidad por el cuidado del medioambiente

sábado 11 de junio de 2022 | 1:00hs.

Si bien el Día Mundial del Medioambiente se celebró el pasado 5 de junio, se llevan adelante actividades alusivas durante todo el mes. Es lo que se hace en Bernardo de Irigoyen a través del proyecto ‘Patrulla verde’, en el que docentes y alumnos del Instituto Cultural Latinoamericano trabajan en la concientización colectiva sobre la importancia del cuidado del medioambiente.



Se desarrollan campañas con cartelería y dibujos diseñados por los alumnos que son colocados en los lugares públicos, instituciones y comercios locales. Además llevan adelante la limpieza y plantación de árboles en lugares públicos, mientras que dentro de la institución se trabaja con un proyecto pedagógico de reciclaje.



El proyecto se viene desarrollando desde 2019, en un principio participaban alumnos de segundo grado del nivel primario, pero debido a la importancia de la iniciativa hoy se trabaja a nivel institucional y participan desde el nivel inicial hasta el superior.



En diálogo con El Territorio, Patricia Medeiro, directora del nivel primario e iniciadora del proyecto, manifestó: “Tenemos el objetivo en preparar a nuestros alumnos como agentes de cambios en nuestro planeta, principalmente en la concientización sobre el cuidado del medioambiente”.



Y añadió: “Por tal motivo a través del Proyecto ‘Patrulla Verde’ capacitamos a nuestros alumnos sobre el manejo adecuado de la basura por medio del reciclaje y sobre el cuidado y preservación del medioambiente, construyendo una cultura ambiental ciudadana a partir de la sensibilización de la comunidad educativa, tomando como conciencia la relación existente entre el hombre y el medioambiente”.



Asimismo, contó que hacen campañas concientizadoras por medio de carteles y entregas de folletos a la comunidad, ejecutan acciones ecológicas para la protección y mejoramiento del entorno diseñando acciones que permitan realizar un adecuado manejo de basuras y socializan las actividades realizadas mediante la exposición de evidencias.



Por su parte, Maximiliano Asselbor, director del nivel secundario manifestó: “Lo que pretendemos es que nuestros alumnos no sólo adquieran nuevas conductas y aprendizajes, sino también que se transformen en genuinos agentes multiplicadores de cambios. Es por eso que también estamos tejiendo redes con otras instituciones educativas e instituciones de nuestro medio local como así también a nivel provincial”.



Cuentan con el apoyo del Inta, Bomberos Voluntarios de Irigoyen, el Jeep Club local y del municipio y sus distintas direcciones, así como el Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones.



“Además contamos con la colaboración de guardaparques de la provincia que nos brindan charlas y talleres. Nuestra idea es expandir el proyecto involucrando a toda la comunidad y sumar todas las instituciones posibles”, compartió.



Mientras que Natalia Ferreira, profesora de artística de la institución, comentó que desde el nivel inicial están trabajando un proyecto de reciclaje y que el proyecto está abocado a que los chicos trabajen con todo lo que sea reutilizable ya sea plástico, vidrio, lata, cartón, papel entre otros materiales.



“Pedagógicamente el proyecto es muy fructífero y sirve para que ellos armen maquetas o esculturas. Se está trabajando con la realización de basureros, obras de arte en madera reciclada, de manera que también generamos conciencia en la casa, porque los alumnos están trayendo de sus casas todo lo que se pueda reutilizar”, contó.



Por último, Junior Ramos, alumno de 2° año del secundario, aseguró: “Me pareció excelente el proyecto en sí, que en la institución se enseñe y trabaje en reciclaje, ya que todos podemos poner nuestro grano de arena en la sociedad para ayudar con este método, que pueda ayudar tanto a nuestro planeta como a la sociedad”



“Me parece muy interesante la idea de salir a mostrar nuestro trabajo y generar conciencia en la comunidad, algo que no va ser solo una linda experiencia sino que va a quedar en el pueblo como precedente. Simplemente hay que quererlo y no quedarse con la idea, es un proyecto tan lindo del que me gustaría también seguir participando”.