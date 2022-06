Cayeron en un tanque lleno de chocolate y se salvaron

sábado 11 de junio de 2022 | 6:02hs.

Dos personas cayeron en un tanque lleno de chocolate en una fábrica de golosinas de los Estados Unidos y un grupo de socorristas les salvó la vida. El insólito episodio ocurrió en la planta Mars Wrigley de Elizabethown, Pensilvania.



El increíble incidente sucedió el jueves, cuando dos trabajadores realizaban tareas de mantenimiento y cayeron al contenedor. Rápidamente, los socorristas pudieron rescatar a los individuos haciendo un agujero en el fondo del tanque que permitió la caída del chocolate.



Los trabajadores, cuya identidad no fue revelada, fueron trasladados a un hospital para ser examinados, pero no sufrieron heridas de gravedades.



“Podemos confirmar que ambas personas han sido llevadas fuera para una evaluación adicional. Estamos extremadamente agradecidos por el rápido trabajo de los socorristas”, expresó la empresa a través de un comunicado proporcionado a The New York Post.



La Administración Federal de Salud y Seguridad Ocupacional investiga el incidente. Según informó la agencia de noticias AP, aún no se confirmaron las circunstancias por las que las dos personas, que trabajaban para un contratista, terminaron dentro del tanque de chocolate.