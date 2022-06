La madre de Ángeles la recordó con un sentido escrito

sábado 11 de junio de 2022 | 6:03hs.

A 9 años del crimen de Ángeles Rawson, la adolescente de 16 años que fue asesinada en un ataque sexual por el portero de su edificio en el barrio porteño de Palermo y cuyo cuerpo fue arrojado a la basura, su madre la recordó ayer con un emotivo mensaje, mientras que el condenado femicida Jorge Néstor Mangeri continúa cumpliendo prisión perpetua en el penal de Ezeiza, donde le quedan al menos otros 26 años de encierro.



"Es imposible imaginar lo que es transitar este camino cuando te arrebataron la vida siendo tan chiquita y que esto es irreversible", afirmó Jimena Aduriz, la mamá de Ángeles Rawson, en un posteo que realizó en su Facebook al cumplirse nueve años del femicidio.



"Hoy no puedo resignificar tu muerte; hoy no puedo ser un ejemplo de fortaleza. Hoy solo abrazo tu cajón tratando de sobrellevar este absurdo. Mañana será otro día. Te extraño mi vida, tanto que ahoga. Mami", finaliza el mensaje publicado junto a una foto de la adolescente.



Respecto de Mangeri, quien tiene su condena a prisión perpetua confirmada por todas las instancias, incluida la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2018, sigue alojado en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, que depende del Servicio Penitenciario Federal (SPF).



Está preso desde el 15 de junio de 2013, cinco días después del crimen, y en aquel momento tenía 45 años y ahora 54.



Como está condenado a la pena máxima, recién podrá solicitar la libertad condicional -y no es obligatorio que se la otorguen-, tras 35 años de encarcelamiento, es decir, en 2048, dentro de 26 años, cuando tenga 80.



Mangeri está alojado en el módulo 1 pabellón "C" del penal de Ezeiza, donde es "fajinero" -tareas de limpieza-, y suele haber otros internos vinculados a causas de repercusión pública.



Entre sus compañeros de prisión tuvo al ex baterista de Callejeros Eduardo Vásquez, condenado por el crimen de su esposa Wanda Taddei; al ex titular de la Unión Ferroviaria José Pedraza, condenado por el crimen de Mariano Ferreyra; y hasta al financista Leonardo Fariña.