Acusado de intento de femicidio y abuso pidió declarar y se defendió ante el juez

sábado 11 de junio de 2022 | 6:03hs.

A cinco meses de haber recibido la prisión preventiva por parte del Juzgado de Instrucción Siete de Posadas en el marco de la causa en su contra por intento de femicidio y abuso sexual en perjuicio de una joven estudiante de 22 años -que fue atacada dentro de su departamento en diciembre pasado-, el acusado por este grave suceso volvió a ser trasladado ante la Justicia para una ampliación de indagatoria.



Se trata de Alejandro N. (26), quien el pasado viernes 3 de junio, luego de un pedido presentado por su abogado defensor, pidió hablar ante el juez Miguel Mattos, a cargo de la pesquisa, para contar cómo según él sucedieron en realidad los hechos.



De acuerdo a lo que pudo saber este matutino con fuentes ligadas a la investigación, el acusado se desligó de las acusaciones y dijo que esa madrugada, del 5 de diciembre, ingresó al departamento que tiene la víctima sobre avenida Lavalle casi Centenario porque la propia joven le abrió.



Manifestó que todo lo sucedido dentro de la habitación fue consensuado con la chica y que fue está última quien le pidió que la atara mientras mantenían relaciones sexuales.



Comentó que conocía hacía poco tiempo a la denunciante, luego de que ambos se cruzaran en la vía pública y mantuvieran un diálogo. Aunque aclaró que no tenía el número de celular de la chica ni tampoco la seguía en alguna red social.



Más allá de esta última novedad, desde el Juzgado a cargo de la investigación aguardan una serie de informes que en su momento fueron solicitados para completar la instrucción del expediente. Entre ellos está un análisis de las cámaras de seguridad del edificio donde vive la víctima y cuyo informe está a cargo de peritos de la Secretaría de Apoyo en Investigaciones Complejas (Saic).



Cabe recordar que a principios de año, el juez Mattos dispuso que se prolongue el tiempo de detención para el acusado, a partir de los primeros elementos de prueba que se fueron recolectando en la causa.



Entre los elementos expuestos se remarcaron el alto riesgo de entorpecimiento de la investigación ante la posible libertad del detenido, el incipiente estado en el que se encuentran las actuaciones judiciales realizadas por el juzgado y el riesgo latente para la víctima ante posibles represalias.



Coartada defensiva

Sobre la versión que se instaló del detenido sobre un hecho consentido en el marco de la práctica del sadomasoquismo, en su momento el abogado Jonatan Suárez, quien representa a la víctima como querellante particular en el expediente, se mostró muy preocupado.



En diálogo con este medio Suárez remarcó que “públicamente se ha tratado de instalar esa circunstancia, pero en el expediente, y a partir de lo sucedido ese día, es una postura que no tiene pies ni cabeza. Nosotros estamos convencidos de que vamos a poder acreditar en el expediente y con el correr del tiempo se va esclarecer que efectivamente eso no fue así”.



A su vez, añadió que la denunciante “en ningún momento previo al hecho tuvo contacto de ningún tipo con esta persona, no lo conoce y eso lo vamos a demostrar. También hemos solicitado algunas medidas de prueba en el expediente y están pendientes otras pero con el tiempo seguramente van a tirar por tierra esta versión”.



Sobre la seguridad del edificio donde ocurrió y ante el gran interrogante que aún significa reconstruir cómo ingresó el detenido al departamento de la joven, el representante de la querella comentó que se trata de un inquilinato que tiene una puerta de acceso que no permite el ingreso si no es a través de una llave. Aseguró que no sería descabellado pensar que el detenido pudo haber estado dentro del edificio antes de que la joven ingresara.



“Obviamente creemos nosotros que tiene que ver con un trabajo de inteligencia previa y de conocer los movimientos del edificio en sí y de la joven puntualmente. Hay que recordar que ella es una chica oriunda del interior, que se encuentra estudiando en Posadas y que estaba alquilando hacía dos meses sola. A partir de eso nosotros estamos convencidos de que no es un hecho que surge al azar, sino que previamente se estaban conociendo cuáles eran los movimientos o las circunstancias de vida de la chica”, añadió Suárez.

Rescatada por la Policía

La estudiante de 22 años fue atacada el domingo 5 de diciembre pasado, cerca de las 5. Varios móviles de las comisarías Decimosexta y Segunda que estaban haciendo operativos por el cierre de los boliches fueron requeridos a un edificio de la avenida Lavalle ante un llamado al 911 de un vecino que alertaba un desesperado pedido de ayuda por parte de una vecina.



“Gritos, golpes y hasta arcadas”, se escucharon provenientes de uno de los departamentos del edificio ubicado a metros de la avenida Centenario y por ello la intervención policial fue inmediata.



Las comisiones que acudieron sólo pudieron entrar con la colaboración de otro inquilino que bajó a abrirles y fueron guiadas hasta el piso donde estaba ocurriendo el hecho. Una vez allí, la comisión policial golpeó la puerta sin respuestas hasta que decidió irrumpir por la fuerza.



Fue entonces cuando se toparon con la terrible escena y evitaron lo que podría haber terminado en un femicidio. La víctima estaba totalmente desnuda y amordazada con una cinta de embalaje que, además de cubrir nariz y boca, le rodeaba el cuello.



El agresor, que fue separado de la muchacha por los efectivos, tenía sólo el torso cubierto.



Inmediatamente los policías liberaron a la muchacha, que se encontraba con pocos signos de vida y el rostro totalmente colorado por la falta de aire y la asfixia que el agresor ejercía sobre ella. También tenía signos de haber sido golpeada en el rostro.



En el mismo lugar pudieron reanimarla con maniobras de RCP y fue cuando ella confirmó que fue víctima de abuso sexual.