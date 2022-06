Alberto Fernández habló sobre la revisión del FMI y descartó recortes

sábado 11 de junio de 2022 | 6:02hs.

El presidente Alberto Fernández se refirió a la revisión que hizo el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre el acuerdo con Argentina y aseguró que no piensa en recortes “en material social”, en el marco de una conferencia de prensa que encabezó en Los Ángeles, Estados Unidos, como parte de la IX Cumbre de las Américas.



“Nosotros no estamos pensando en acotar ningún tipo de gasto en materia social. Argentina está teniendo un crecimiento realmente muy importante y, por lo tanto, no queremos que ese ritmo se frene o se desacelere”, remarcó el jefe de Estado.



Esta semana, por medio de un comunicado, el organismo de crédito mundial confirmó que analizó el cumplimiento del pacto con Argentina y que ésta “cumplió todas las metas cuantitativas del primer cuatrimestre” de 2022 fijadas en el programa con el que refinanció los U$S 45.000 millones de deuda contraídos en la gestión de Mauricio Macri.



Por lo tanto, la aprobación técnica deberá ser refrendada reunión del directorio se llevará a cabo el 24 de junio y que luego se producirá un desembolso de U$S 4.000 millones.



Fernández reveló ante la prensa que dialogó con su par de Brasil, Jair Bolsonaro, sobre el FMI aunque la conversación se centró en las declaraciones de la entidad sobre los índices inflacionarios globales, contó.



“El Fondo ya ha dicho que es necesario recalibrar todo por la inflación que se ha dado en los alimentos en todo el mundo. Ayer (por el jueves) en la charla que tuvimos con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeu, dedicamos un rato largo al tema, y cuando hablamos con el presidente Bolsonaro también hablamos de ese tema, como un tema de preocupación en el mundo”, relató.



En otro tramo de la conferencia, el presidente manifestó que su objetivo en la Cumbre es “construir puentes y derribar muros”, y subrayó: “Vine a que entendamos que somos un continente y que por ahí algún día dejemos de ser América del Norte, Central y de Sur, y seamos América”.



“Ha sido un buen comienzo de la cumbre, a pesar de las limitaciones que la cumbre tuvo por las ausencias que hubo”, declaró.



“Antes de venir a la Cumbre tuve demasiadas charlas con funcionarios del gobierno de los Estados Unidos. Sabían lo que yo iba a decir. Fue una posición muy honesta de mi parte, como también del gobierno americano. Ellos sabían qué pensaba, qué quería transmitir en la Cumbre, y no hubo ningún tipo de sobresalto”, contó.



Bonos argentinos en baja

Sobre la baja de los bonos argentinos -cerraron la jornada del jueves con caídas de U$S 1 en promedio en toda la curva, mientras que los títulos en pesos ajustables por CER finalizaron con bajas de 4% promedio- Fernández explicó: “Por esta época, esto podía pasar porque muchas empresas se desprenden de títulos para cumplir con obligaciones”.



En la media rueda de este viernes, los bonos en dólares y los títulos en pesos cotizaban con tendencia dispar, en tanto que el riesgo país cedía 0,6% hasta los 2.038 puntos básicos.

El diálogo con Jair Bolsonaro

Fernández se refirió al diálogo con su par de Brasil, Jair Bolsonaro, con quien abordaron “su preocupación por el tema energético, para ver de qué modo podíamos trabajar la integración energética entre Brasil y Argentina”. “Le dije que las posibilidades eran muy concretas porque ya parte de la energía eléctrica hoy la traemos de Brasil a un muy buen precio. Yo se lo agradecí y le expliqué en qué estado estamos con el gasoducto. Si desarrollamos como tenemos planeado el gasoducto de Vaca Muerta, ahí vamos a poder inyectar mucho gas a Brasil”, remarcó el mandatario en diálogo con periodistas argentinos. En este diálogo que mantuvieron antes de dar inicio a los discursos presidenciales, también repasaron los números de habitantes de cada país que ahora habitan en Estados Unidos.

La salida de Matías Kulfas y la renta inesperada

Durante su visita a Los Ángeles por la Cumbre de las Américas, el presidente Alberto Fernández dijo sobre la salida del gobierno de Matías Kulfas que “Matías fue un gran ministro que cometió un error que yo no soporto”.



En este sentido, el mandatario agregó: “No soporto que en off se hable mal de otro. Es más, yo reniego de los que hablan en off. Es mejor hablar francamente”.



Sobre la polémica que esta semana resurgió entre los empresarios por el cuestionado impuesto a la renta inesperada, el jefe de Estado señaló: “El proyecto de la renta inesperada ya lo teníamos preparado con desde el día en que anunciamos los bonos para los sectores más postergados y los bonos para los jubilados”.



En esta misma línea, Fernández añadió: “La decisión de elevar el proyecto al Congreso era una decisión que yo ya había tomado, en sintonía con lo que pasa en otros lados del mundo”.



Con respecto a la interna dentro del Frente de Todos y su relación con la vicepresidenta, afirmó: “La vicepresidenta tiene un rol institucional, yo tengo un rol institucional, hablamos cuando hace falta que hablemos”.



En cuanto a los efectos de la guerra, Alberto añadió que “los primeros que van a padecer la falta del trigo y el hambre, van a ser América Latina, África, los países asiáticos, y por eso pedí que esa voz sea escuchada”.