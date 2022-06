Prohíben el lenguaje inclusivo en las escuelas

sábado 11 de junio de 2022 | 6:02hs.

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires prohibió que en sus escuelas se utilice en documentos oficiales y que los docentes enseñen contenidos curriculares escritos con lenguaje inclusivo como “una medida más” ante los bajos resultados obtenidos en Lengua por los alumnos porteños realizados por la CABA tras la pandemia, se informó oficialmente.



La decisión es cuestionada por un amplio abanico de docentes y especialistas en lenguaje, que no ven “una relación de causalidad entre lenguaje inclusivo y los resultados de una prueba”.



Además, coinciden en que el habla no se impone “porque quienes lo usan, lo usan”, y encuentran contradictorio que se prohíba “enseñar algo que no existe oficialmente”. “En la escuela hay que respetar el idioma español porque los índices muestran que es urgente; no podemos perder un día más”, argumentó Rodríguez Larreta.