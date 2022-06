Kulfas negó que haya delito en la licitación del gasoducto

sábado 11 de junio de 2022 | 6:02hs.

El ex ministro de Desarrollo Matías Kulfas sostuvo ante la Justicia que no le consta ningún delito en el llamado a licitación para la construcción del gasoducto Néstor Kirchner en el yacimiento Vaca Muerta y que sus dichos formaron parte de “discrepancias y discusiones políticas”.



“En ningun caso me consta que se hayan producido hechos de corrupción relacionados con la licitación del gasoducto Néstor Kirchner”, sostuvo el ex ministro al prestar declaración testimonial, bajo juramento de decir la verdad, ante el juez federal Daniel Rafecas y el fiscal del caso Carlos Stornelli.



“Si hubiese tenido algún elemento que indicara posibles actos de corrupción los habría denunciado en sede judicial”, aseguró el ex funcionario nacional en la declaración testimonial que se concretó ayer y se extendió por dos horas en Comodoro Py 2002.



Además, Kulfas admitió que fue quien redactó los párrafos de un informe en “off the record” que luego distribuyó su encargada de prensa, pero aseguró que no lo hizo con intención de que se volviera masivo, según explicaron.



“Mis declaraciones hacían referencia a cuestiones de política pública y política industrial y tenían que ver con un conjunto de declaraciones que había realizado la señora vicepresidenta de la Nación en el acto por los 100 años de YPF en Tecnópolis, las cuales consideré ofensivas e injustificadas hacia nuestra gestión del Ministerio de Desarrollo Productivo”, aseveró, según surge de la declaración a la que accedió Télam.



En cuanto a sus cuestionamientos en ese off a la adjudicación de la parte de la obra vinculada a las tuberías a la empresa Techint, dijo ahora ante el juez y el fiscal que en ese texto hubo “errores” producto del “apuro” por salir a responder.



“La adjudicación a Techint está justificada en la premura por contar cuanto antes con la obra terminada” con miras al “autoabastecimiento de gas y su exportación”, reiteró.



Y aclaró que cuando se refirió a que empresas nacionales podrían hacerse cargo, quiso expresar que eso era posible “a futuro” en base a una visita que había hecho a una fábrica de laminados en la cual le habían dicho que estarían en condiciones de proveer tuberías, pero “en un futuro no cercano”.



JXC pide explicaciones

Diputados de Juntos por el Cambio presentaron ayer una nota ante la Comisión de Energía de la Cámara baja para que cite al ex ministro de Producción, Matías Kulfas, para que dé explicaciones sobre sus dichos referidos a las licitaciones para el gasoducto Néstor Kirchner.



La oposición interpretó estas declaraciones como prueba de que una de las licitaciones estuvo “dirigida” para favorecer a una empresa en particular.



“Frente a las declaraciones de Matías Kulfas, el Estado tiene la obligación de dar una respuesta a la sociedad. En este rol, la Cámara de Diputados de la Nación, representa de forma directa a todos los ciudadanos que necesitan explicaciones respecto a una obra de tal magnitudo”, señala la nota.