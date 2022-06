Covid-19: Misiones sigue con muy baja cantidad de casos

sábado 11 de junio de 2022 | 6:04hs.

El parte epidemiológico semanal que emite el Ministerio de Salud de Misiones sobre la situación del Covid-19 reportó doce nuevos contagios de coronavirus en esta última semana, once menos que en el último reporte.



Cinco de los casos se dieron en Posadas, dos en Montecarlo y Eldorado y uno en Leandro N. Alem, Guaraní y Gobernador Roca.



Con este nuevo registro, desde el inicio de la pandemia en Misiones se acumulan 84.058 contagios y se mantiene la cifra de 930 fallecidos, el último deceso a causa del virus se produjo el 26 de marzo pasado. Mientras, ya son 83.093 las personas que se recuperaron de la enfermedad.



El documento sanitario también da cuenta que los casos activos son 35, de los cuales cinco personas están internadas en hospitales o sanatorios.



Panorama nacional

A nivel nacional, el Ministerio de Salud de la Nación reportó 84 muertes por coronavirus y 46.045 contagios en la última semana en la Argentina, lo que representa un 11% menos de casos que en el informe pasado (51.778).



De esta manera, suman 128.973 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 9.276.618 los contagiados desde el inicio de la pandemia.



En ese marco, la subsecretaria de Gestión de la Información del Ministerio de Salud bonaerense, Leticia Ceriani, afirmó ayer que “todo indicaría que estamos saliendo de la cuarta ola de coronavirus” de acuerdo a los últimos datos que muestran una baja de casos.



“Los casos venían subiendo pero de manera más lenta, y la semana que cerró el domingo vimos una reducción en relación a la semana anterior. Entramos en un descenso de la curva”, estimó, aunque consideró que como es algo muy reciente “un pequeño descenso no quiere decir que ya salimos, pero, todo indicaría que estamos saliendo de la cuarta ola”.



En ese sentido, adelantó que con el invierno podría llegar una quinta ola “que sea casi imperceptible” con una circulación viral, y explicó que “como el centro está puesto en los casos graves e internaciones puede pasar por un caso grave gripal y la gente no se entere que es coronavirus”.

Casi 3.000 primeras dosis en un mes

Si bien en la provincia de Misiones gran parte de la población tiene cubierto su esquema primario de la vacunación anti Covid-19, es decir, primera y segunda dosis, hay un número que se resiste a su aplicación por consideraciones personales o desconfianza. No obstante, en el período del 9 de mayo al 8 de junio, 2.903 personas accedieron a aplicarse la primera vacuna, mientras que 6.294 completaron su esquema.



“Todavía hay una cierta tanda de misioneros que no han tenido acceso a la vacuna, pero es ese núcleo, que no es que no tiene accesibilidad, sino que elige no vacunarse”, había remarcado a este matutino, Roberto Lima, jefe de Inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública de la provincia.



Según el Reporte de Inmunizaciones Registradas de la cartera sanitaria provincial hasta el miércoles 8 se aplicaron 2.156.431 vacunas, de las cuales 969.572 corresponden a primeras dosis y 809.304 a las segundas. Mientras que 249.038 son dosis adicionales y 128.517 son dosis de refuerzo.