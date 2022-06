Agenda cotidiana

sábado 11 de junio de 2022 | 6:00hs.

Música



Rock Aniversario. Hoy desde las 22 en La Bionda, Mitre 2470, concierto décimo aniversario ‘Estallando mentes’ con la presentación en vivo de las bandas locales: El Derribante, Maquina Infernal, Motores y Ressakados. Entradas en boletería.



Piano. Cecilia Foj, compositora, pianista, recientemente premiada y de regreso de su presentación en New York, visita Misiones y dará una masterclass hoy de 10 a 13 en Pianoforte (Chile 2608).



Folk. El grupo La Urbana, ex Folk Cuatro, lleva su trayectoria musical al Casino Club (San Lorenzo 1950) Posadas el próximo sábado 18 a las 22.30 con entrada gratuita.





Muestras



Fotografía. El Parque del Conocimiento presenta la muestra del fotógrafo y realizador audiovisual Mauricio Holc. Son dos colecciones que retratan la pluralidad de Misiones, su diversidad cultural, sus raíces y su historia compartida. Se puede visitar de martes a viernes de 8 a 18 y sábados de 15 a 19.



Museo Areco. Hasta el 29 de junio se puede visitar la muestra pictórica Así veo lo que me conmueve de la artista Yuya López, en el Museo Municipal de Bellas Artes ‘Lucas Braulio Areco’, en el Paseo Bosetti de Posadas.





Teatro



Tata Pirirí. Hasta mañana se desarrolla el 22° Festival Latinoamericano de Títeres ‘Tatá Pirirí’, en Eldorado. La sede principal es la Sala del Círculo Médico (km 9); también hay funciones en escuelas y otras localidades de la provincia. Entradas y grilla completa: en Instagram @tata-piriri.



Parque. En el marco del ciclo Teatro Ité, hoy habrá dos funciones con entrada libre y gratuita en el Parque del Conocimiento: La Panadera y el Diablo se presentará en el Teatro de Prosa a las 17 y, Sobre la importancia de fotografiar la comida, en el Teatro Lírico a las 20.



Amigas. Un grupo de sarcásticas mujeres contarán las historias más insólitas enmarcadas en la “amistad” en la comedia Amigas Desgraciadas. Función, hoy a las 21.30 en la Sala Tempo, 3 de Febrero 1916. Entradas al 376 4-271028.





Talleres



Grabado. Hoy a las 15, en el centro de atención al vecino (CAV) ubicado en la esquina de las avenidas Urquiza y San Martín, taller gratuito de grabado para chicos de entre 8 a 13 años. Tiene materiales incluidos y lo coordina la artista visual y docente Karina Sureda. Consultas e inscripciones al 376 4 -500289.



Mujeres. Con motivo de la conmemoración de los 70 años de la asunción de las primeras parlamentarias al Congreso de la Nación, se llevará a cabo un seminario de formación acerca de la historia de los derechos políticos de las mujeres en la Argentina. Serán 4 clases presenciales y virtuales. Al inscribirse deberán seleccionar la modalidad.Más info en cultura.gob.ar





Eventos



Feria Americana. Hoy de 9 a 18 en el salón de la capilla Stella Maris, en el barrio Villa Blosset, tendrá lugar la gran feria americana a beneficio del Hogar de Tránsito Madre Teresa de Calcuta. Habrá stands con ropa para chicos, mujeres y hombres. Mucha variedad de abrigos y calzados. También objetos de bazar, decoración y más. Para saber más, comunicarse al 376 5-076795.



Autos Antiguos. Hoy y mañana a partir de las 12 del mediodía en el parque de la cascada de la Costanera Sur, se realizará el 20° Encuentro de Autos Antiguos, a beneficio de la asociación Dar a Luz, que asiste a las embarazadas y recientes madres y sus bebés internados en el Hospital Materno Neonatal de Posadas. Habrá colecta solidaria de pañales recién nacidos, gasas, alcohol, también elementos de higiene personal como papel higiénico, toallas femeninas, entre otros. Más info en Facebook e Instagram @dar_a_luz



Cosplay. Hoy desde las 10 en el Club Alemán de Posadas (avenida Corrientes 2540), se desarrollará el Tadaima 2022, festival de cosplay, manga, animé, con bloque K-pop y shows en vivo. También gran feria karaoke, sorteos y sorpresas. Entradas anticipadas en Kame House (Clotilde Fernández 1085 casi avenida Roca).



Artesanía Mbya. Mañana se realizará la 6ta edición de la Feria de Artesanías Mbya ‘Tembiapo’. La cita es a partir de las 15 en el cuarto tramo de la avenida Costanera, en el predio junto a la Casita de los Artesanos, y se presenta como una excelente oportunidad para adquirir productos artesanales directamente a sus creadores, sin intermediarios.



Alem. El 14 de junio a las 20 en la Casa del Bicentenario de la ciudad de Leandro N Alem, celebración cultural por el Día del Escritor, Día del Libro y, Día del buen trato al adulto mayor. Habrá presentaciones de libro, charlas, y muestra pictórica. Entrada gratuita.



Perchero. Con el frío apremiante, la Academia de Bartender Gustavo Irala hailitó un perchero solidario para reunir prendas de abrigo en desuso. Acercá la tuya o frazadas y todo lo que pueda ayudar a Ambrosetti 2230. Más info 3764.852744



Convocatoria. El Concurso Aguas Claras busca ideas creativas para mejorar la gestión hídrica, y que contribuyan a prevenir y mitigar problemas ambiental.Ofrece premios de hasta $3.000.000 y la posibilidad de acceder a talleres y especialistas. Inscripciones hasta el 4 de julio en fundacionbyb.org/concurso-aguas-claras.