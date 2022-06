Apuntan a la falta de materia prima

sábado 11 de junio de 2022 | 6:04hs.

En la zona de Puerto Rico, distintos empresarios del rubro maderero se refirieron a la compleja situación que atraviesan. Uno de ellos indicó que “la venta cayó muchísimo, el tema de la energía nos está castigando fuerte, los que tenemos más de 300 kilobytes de potencia estamos muy castigados, no se entiende cuál es el criterio, porque los que más producen, los que más posibilidades de generar puestos de trabajo tienen, son los más castigados. Aparte el tema del combustible y la materia prima”.



Por su parte, otro empresario del sector opinó: “El primer problema hoy es la falta de gasoil, eso es gravísimo, además del costo y la falta de la energía a mediano y largo plazo”.



“Es un problema nacional, al igual que el dólar atrasado, o dólar mentiroso, porque el dólar oficial es un dólar mentiroso. Y los costos están establecidos en dólar billete, no al dólar oficial, hay demasiada diferencia, a eso hay que descontar todas las cargas impositivas para exportar, retenciones y demás”, remarcó el empresario.



“La materia prima otro gran problema, hay gente que deja de plantar pinos, el pino es una inversión a unos 15 años, en un país que no tiene previsibilidad para el próximo año, nadie quiere plantar a 15 años. Están tumbando pinos para plantar yerba, mandioca, maíz, cultivos de año a año, y así se está cayendo nuestra materia prima, los incendios arruinaron mucho también la materia prima que había”, sostuvo el empresario.