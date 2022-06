Aducen graves problemas en la cadena industrial

sábado 11 de junio de 2022 | 6:04hs.

Abel Gauto Fechner, de la Asociación Maderera, Aserraderos y Afines del Alto Paraná (Amayadap), explicó la difícil situación que atraviesa la forestoindustria, producto de la caída del mercado nacional, el faltante de gasoil y el aumento de la energía.



“No es una situación de caos, ni mucho menos, pero está complicado”, expresó.



Si bien en los últimos dos años hubo un incremento de la producción maderera, lo que visualizan desde la cámara empresaria es un descenso paulatino de la producción. “Durante un par de años la industria tuvo una muy buena actividad, pero desde hace unos meses se produjo un amesetamiento, y en las últimas semanas notamos un descenso en la producción que se ve en el sobrestockeo de madera. El mercado interno se complicó y la situación se está endureciendo. No queremos plantear una situación de caos, pero la gente lo nota en sus bolsillos, y en el nivel de ventas. También empezaron a aparecer cheques rebotados, no muchos pero era una situación que no teníamos, lo que muestra las dificultades que hay. También los plazos de pago se extendieron un poco y con la inflación que hay eso se traduce en una falta de rentabilidad del sector. Insisto, no es una situación terrible, pero son cosas que empiezan a preocupar a los empresarios”.



El último jueves, el flamante ministro del agro y la producción Facundo López Sartori se reunió con representantes de la asociación para interiorizarse sobre el panorama del sector. “Estuvo recorriendo la zona y nos reunimos. Le comentamos que estábamos trabajando bien con el ministro anterior y que pretendíamos seguir de esa manera. Fue más que nada una reunión para conocernos, para interiorizarse de los temas que están pendientes, como el tema del glifosato, y el de los incendios”, contó Gauto Fechner.



El glifosato es muy utilizado en la forestoindustria y la preocupación de los empresarios surge de la posibilidad de su prohibición.



“Si bien no hay una posición oficial respecto a la prohibición total del uso del glifosato, nosotros lo que le explicamos es que es muy utilizado no sólo en la producción maderera, sino también en la producción agrícola. Es una herramienta que ayuda a combatir las malezas existentes en Misiones y su prohibición afectaría la producción, y en consecuencia también la recaudación de la provincia. Hay organismos técnicos como el Senasa o el Inta que lo habilitan tanto a nivel nacional. Hoy no hay una opción al glifosato”, puntualizó.



Al tiempo que adujo que “no existe otro producto que presente mayores bondades, entonces prohibir algo que está aprobado y es necesario, perjudicará a todos. Además hay que tener en cuenta que Misiones está en una situación compleja. Si se prohíbe el glifosato, la realidad será que se comprará de contrabando, y se aplicará sin la presencia de nadie que certifique su uso, dónde se usa, como es hoy en día. Entonces son muchos aspectos los que se deben tener en cuenta”.



Con respecto a la falta de gasoil precisó: “En los últimos días el problema se ha incrementado. Es impresionante lo complicado que está para el sector el tema de los combustibles, para poder funcionar. Se hace cada día más difícil”.



“A eso hay que sumarle el incremento increíble de las tarifas eléctricas. Muchos asociados están recibiendo las facturas y plantean el problema porque afecta a sus costos. Algunos ya se dirigieron a la Ceel (Cooperativa de Electricidad Eldorado Limitada) para plantear el problema. Es una cuestión que se tiene que tomar conjuntamente con Emsa, por que la Ceel no fija el cuadro tarifario. Pero es un tema grave que preocupa”, agregó.